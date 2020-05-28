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Электронная накладная в Молдове станет обязательной при госзакупках

© Sputnik / Владимир Песня
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200528/30397975/elektronnaya-nakladnaya-v-moldove-stanet-obyazatelnoy-pri-goszakupkakh.html

Государственная налоговая служба внедрит новую версию информационной системы налоговых накладных "e-Factura".

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. В Молдове продолжается работа над повышением прозрачности процесса госзакупок. Начиная с 1 июля 2020 года использование электронной накладной в системе "e–Factura" станет обязательным для всех экономических агентов, участвующих в данном процессе.

Министерство Финансов
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По заявлению Государственной налоговой службы, автоматизированная информационная система "e–Factura" получит обновление. В новой версии будет упрощена интеграция систем учета экономических агентов с помощью API "e-Factura". Также будет улучшен ряд функций, необходимых для правильного заполнения и отправки электронной накладной.

С 1 по 30 июня проведут бета-тестирование новой версии системы на специально созданной для этого платформе. Чтобы участвовать в тесте, экономический агент должен отправить запрос на электронную почту Центра информационных технологий в финансах.

В феврале 2020 года на заседании расширенной коллегии Министерства финансов премьер Ион Кику потребовал, чтобы к 1 июня 2020 года все государственные закупки осуществлялись только у компаний, которые используют систему электронных налоговых накладных "e-Factura".

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Теги:
финансы


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