Электронная накладная в Молдове станет обязательной при госзакупках

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. В Молдове продолжается работа над повышением прозрачности процесса госзакупок. Начиная с 1 июля 2020 года использование электронной накладной в системе "e–Factura" станет обязательным для всех экономических агентов, участвующих в данном процессе.

По заявлению Государственной налоговой службы, автоматизированная информационная система "e–Factura" получит обновление. В новой версии будет упрощена интеграция систем учета экономических агентов с помощью API "e-Factura". Также будет улучшен ряд функций, необходимых для правильного заполнения и отправки электронной накладной.

С 1 по 30 июня проведут бета-тестирование новой версии системы на специально созданной для этого платформе. Чтобы участвовать в тесте, экономический агент должен отправить запрос на электронную почту Центра информационных технологий в финансах.

В феврале 2020 года на заседании расширенной коллегии Министерства финансов премьер Ион Кику потребовал, чтобы к 1 июня 2020 года все государственные закупки осуществлялись только у компаний, которые используют систему электронных налоговых накладных "e-Factura".

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