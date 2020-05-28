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В Молдове сократились инвестиции в транспорт, зато в строительстве — рост

© CC0 / Pixabay / Aviavlad
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200528/30401783/v-moldove-sokratilis-investitsii-v-transport-zato-v-stroitelstve-rost.html

Опубликованы данные по объемам инвестиций в долгосрочные нематериальные активы: в целом по экономике зарегистрировано незначительное падение.

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Объем инвестиций в долгосрочные материальные активы в первом квартале 2020 года составила 3,2 миллиарда леев. Это на 1,5 процента меньше, в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Национальное бюро статистики.

Виорел Гырбу
© Sputnik / Miroslav Rotari
Гырбу: Молдове необходимы инвестиции не только внешние, но и внутренние

Сокращение произошло в основном за счет падения объемов инвестиций в транспорт, которые уменьшились на на 25 процентов.

В то же время значительно выросли инвестиции в инженерные сооружения — на 26,8 процента. Также показывают рост объемы инвестирования в нежилые строения (на 15,6 процента) и в жилые дома — на 14,2 процента.

В общей структуре инвестиций по видам активов, в которые инвестировались средства  в январе-марте 2020 года, наибольшая доля принадлежит инвестициям в машины и оборудование, которые составили более 34 процентов.

Ранее экономический эксперт Виорел Гырбу в эфире радио Sputnik Молдова отмечал, что в нашей стране сохраняются высокие инвестиционные риски. Таким образом, многие инвесторы считают возможным финансирование только тех проектов, которые приносят прибыль через два-три года. Однако важные для Молдовы крупные проекты начинают приносить прибыль только через 10-15 лет.

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Теги:
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