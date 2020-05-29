Появился претендент на пост замглавы Нацбанка Молдовы

Кандидат, предложенный на пост замглавы Нацбанка, является специалистом в сфере финансовых рынков с опытом работы более 18 лет.

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. Глава Национального банка Молдовы (НБМ) Октавиан Армашу предложил на должность вице-президента НБМ кандидитуру Александра Саввы, которую предстоит рассмотреть в парламенте. При его отборе учитывались критерии, установленные в Законе о НБМ: профессионализм, честность, хорошая репутация, богатый опыт в финансовой сфере.

"Для этой должности необходим профессионал, человек, который уважал бы и продвигал ценности Нацбанка, был бы честным и аполитичным человеком. Александр Савва полностью соответствует этим критериям. В последние годы он участвовал в модернизации финансового рынка Республики Молдова. Я надеюсь, что депутаты поддержат эту кандидатуру, так как важно, чтобы НБМ оставался независимым учреждением и продолжал реформы", – отметил Армашу.

Александр Савва является специалистом в сфере финансовых рынков с опытом работы более 18 лет. Он начал свою профессиональную деятельность в 2001 году в Национальной комиссии по финансовому рынку, где сначала занимал должность главы отдела нормативных актов, а потом стал советником председателя структуры.

С 2008 года возглавлял банковско-финансовый центр Ассоциации банков Молдовы. Также он уже работал в НБМ. В 2018 году был назначен директором Единого центрального депозитария ценных бумаг – единственного учреждения страны, которое осуществляет операции по учету и расчету государственных ценных бумаг, инструментов Национального банка и корпоративных инструментов.

На протяжении своей карьеры Александр Савва участвовал в различных финансовых программах, внедряемых при поддержке Всемирного банка, Агентства США по международному развитию и других международных организаций. Обладает большим опытом в области финансового регулирования, является автором и соавтором различных нормативных актов, исследований и специализированных публикаций.

Ранее экс-замглавы Нацбанка Кристина Харя подала заявление об отставке по личным причинам. Об этом Sputnik заявили в пресс-службе финансового регулятора. Однако, по закону, ее мандат на этом посту истекает через три месяца после подачи заявления об уходе или одновременно со вступлением в должность нового вице-президента НБМ.

Кристину Харю назначили вице-президентом Нацбанка на четырехлетний срок в сентябре 2019 года. На тот момент у нее был 14-летний опыт работы в финансово-банковском и инвестиционном секторах. Свой пост она покидает за три года до официального окончания мандата.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova