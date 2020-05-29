Во сколько обойдутся жителям Приднестровья газ, электричество и вода

На рассмотрение народным избранникам представлен проект по формированию стоимости услуг субъектов естественных монополий на следующий год.

ТИРАСПОЛЬ, 29 мая – Sputnik. Тарифы на электроэнергию, воду и газ для населения Приднестровья повышать не планируется. Об этом сказал глава Минэкономразвития Сергей Оболоник, представляя перед депутатами проект по формированию стоимости услуг субъектов естественных монополий на 2021 год.

"Стоимость киловатт-часа электроэнергии, кубометра газа и кубометра воды для жителей региона останется на уровне нынешнего года", - отметил он.

Межтарифную разницу, то есть разницу между реальной стоимостью услуги и той, которую платит население, коммунальным предприятиям выплатят из госбюджета.

По словам главы Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Олега Василатия, в 2020 году на эти цели выделено 150 миллионов приднестровских рублей (это практически эквивалентно сумме в молдавских леях).

"Но в связи с общей ситуацией мы пересматриваем эту сумму. Сейчас мы принимаем закон о перераспределении расходов. Скорее всего, эту сумму сократим на 54 миллиона рублей", - пояснил он.

Как сообщили в парламентской пресс-службе, финансирование на покрытие межтарифной разницы закладывается в бюджет ежегодно. На эти средства предприятия естественных монополий проводят ремонт сетей и инфраструктуры, выплачивают заработную плату.

"Сокращение этой статьи расходов бюджета на этот год не остановит работу коммунальщиков, денег хватит и на объем капитальных ремонтов на уровне прошлого года, и на повышение зарплат сотрудникам. Сколько средств будет заложено в бюджет 2021 года на покрытие межтарифной разницы, пока обсуждается", - отметили в пресс-службе.

Какие тарифы хотят поднять

Минэкономразвития предлагает в следующем году увеличить стоимость услуг предприятий естественных монополий для промышленных предприятий, хозяйствующих субъектов и бюджетных организаций. Цифры разные: например, на 21% на теплоснабжение и на 5,5% на водопотребление. Глава Комитета по вопросам АПК Олег Леонтьев с этим предложением не согласен.

"Вы говорили, что не надо повышать тарифы для населения, это правильно. В то же время поднимаете стоимость услуг для экономических агентов. По моему мнению, этого не надо делать в нынешних сложных условиях. Сейчас не самая благоприятная ситуация, идет серьезное снижение производства. Предприятиям нужно помочь выйти из кризиса", - подчеркнул депутат.

Представители законодательной и исполнительной власти продолжат обсуждать тарифную политику на 2021 год.

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