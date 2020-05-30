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Депутат ПСРМ о кредите от ЕС и поставленных условиях

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200530/30411238/deputat-psrm-rasskazal-o-dengakh-ot-es-i-postavlennykh-usloviyakh.html

Депутат-социалист выразил надежду, что Молдова все же получит обещанную финансовую помощь от ЕС и уточнил, что государство должно поддерживать хорошие отношения, как с Западом, так и с Востоком.

КИШИНЕВ, 30 мая – Sputnik. Парламентская оппозиция выступает за проведение срочного заседания высшего законодательного органа республики.

Парламент.
© Sputnik / Rodion Proca
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Все потому, что осталось не так много времени, в течение которого Молдова должна выполнить условия, поставленные ЕС для получения второго транша макрофинансовой помощи от европейских партнеров.

Депутат-социалист Григорий Новак заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что все ранее установленные Евросоюзом требования были выполнены правительством Молдовы, а парламентская фракция социалистов без проблем проголосует за оставшиеся требования от ЕС.

"Этот кредит не нужно политизировать, он должен непременно дойти до граждан. Нужно напомнить оппозиции и о российском кредите, который должен был быть переведен Молдове, но его заблокировали посредством Конституционного суда", - подчеркнул Новак.
Grigore Novac
© Sputnik / Osmatesco
Депутат Григорий Новак

Депутат уточнил, что ПСРМ не против проголосовать за закон об аннулировании гражданства за инвестиции, поскольку социалисты изначально критиковали такую инициативу. Также, по его словам, нет проблем с поддержкой других законов, которые просят европейские партнеры, но нужно учитывать и ситуацию с пандемией.

Ион Кику.
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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Напомним, депутаты парламента ушли на самоизоляцию после того, как у демократа Евгения Никифорчука подтвердили коронавирус. Позже COVID-19 обнаружили у депутата фракции ПСРМ и еще у двух советников вице-спикеров.

Ранее премьер-министр Ион Кику заявил, что направил письмо главе кабмина России Михаилу Мишустину, в котором обратился с просьбой пересмотреть условия кредита, приостановленного по решению Конституционного суда Молдовы.

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"На прошлой неделе отправил Мишустину письмо, в котором сообщал ему о решении КС и спрашивал, готова ли российская сторона начать переговоры. Я не могу точно сказать, какое решение будет принято. Ситуация сложна и для них. Нам просто нужно подождать", - сказал премьер в эфире частного телеканала.

Предполагается, что будет разработан новый проект предоставления кредита.

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