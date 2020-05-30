Депутат ПСРМ о кредите от ЕС и поставленных условиях

КИШИНЕВ, 30 мая – Sputnik. Парламентская оппозиция выступает за проведение срочного заседания высшего законодательного органа республики.
Все потому, что осталось не так много времени, в течение которого Молдова должна выполнить условия, поставленные ЕС для получения второго транша макрофинансовой помощи от европейских партнеров.
Депутат-социалист Григорий Новак заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что все ранее установленные Евросоюзом требования были выполнены правительством Молдовы, а парламентская фракция социалистов без проблем проголосует за оставшиеся требования от ЕС.
"Этот кредит не нужно политизировать, он должен непременно дойти до граждан. Нужно напомнить оппозиции и о российском кредите, который должен был быть переведен Молдове, но его заблокировали посредством Конституционного суда", - подчеркнул Новак.
Депутат уточнил, что ПСРМ не против проголосовать за закон об аннулировании гражданства за инвестиции, поскольку социалисты изначально критиковали такую инициативу. Также, по его словам, нет проблем с поддержкой других законов, которые просят европейские партнеры, но нужно учитывать и ситуацию с пандемией.
Напомним, депутаты парламента ушли на самоизоляцию после того, как у демократа Евгения Никифорчука подтвердили коронавирус. Позже COVID-19 обнаружили у депутата фракции ПСРМ и еще у двух советников вице-спикеров.
Ранее премьер-министр Ион Кику заявил, что направил письмо главе кабмина России Михаилу Мишустину, в котором обратился с просьбой пересмотреть условия кредита, приостановленного по решению Конституционного суда Молдовы.
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"На прошлой неделе отправил Мишустину письмо, в котором сообщал ему о решении КС и спрашивал, готова ли российская сторона начать переговоры. Я не могу точно сказать, какое решение будет принято. Ситуация сложна и для них. Нам просто нужно подождать", - сказал премьер в эфире частного телеканала.
Предполагается, что будет разработан новый проект предоставления кредита.
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