Кто в Молдове зарабатывает больше, а кто меньше всех — данные статистики

По сравнению с первым кварталом прошлого года средняя начисленная заработная плата в Молдове выросла более, чем на 10%.

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Средняя номинальная начисленная заработная плата в первом квартале 2020 года составила 7 тысяч 633 лея, увеличившись на 10,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эти данные опубликовало Национальное бюро статистики.

В то же время, по сравнению с последним кварталом 2019 года, средняя зарплата уменьшилась на 2,3%.

Индекс реальной оплаты труда в первом квартале 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 103,7%.

Наибольшие значения среднемесячной заработной платы были зафиксированы в таких видах деятельности, как информация и связь (17 тысяч 786 леев), финансовая и страховая деятельность (13 тысяч 728 леев), производство и поставка электроэнергии, тепла, газа, горячей воды и кондиционирования воздуха (11 тысяч 820 леев).

Самые низкие значения среднемесячного заработка были зафиксированы в индустрии отдыха и досуга (5 тысяч 587 леев), в гостиничных услугах и общественном питании (5 тысяч 152 лея), а также в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве (4 тысячи 842 лея).

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