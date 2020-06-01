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Эксперт рассказал, насколько Молдова готова к электронной коммерции

© Sputnik / Ruslan Krivobok
Экономика
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1236)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200601/30430001/naskolko-moldova-gotova-k-elektronnoy-kommertsii-chto-govorit-ekspert.html

Пандемия коронавируса заставила жителей Молдовы активнее покупать товары и услуги посредством сети интернет.

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Пандемия COVID-19 подстегнула развитие онлайн-торговли в Молдове. Но хотя в последнее время жители республики значительно чаще пользуются услугами магазинов в интернете, онлайн-рынок в Молдове находится в начале пути, считают специалисты.

Эксперт в области экономики Вячеслав Ионицэ полагает, что в нашей стране не практикуется онлайн-коммерция в полном смысле этого слова. По словам Ионицэ, торговля в интернете опирается на электронные платежи, а этот сегмент в Молдове пока развит недостаточно.

"У нас онлайн-платежи осуществляются, в основном, при оплате коммунальных услуг. По большей части, если мы покупаем продукт через интернет, то платим при прибытии курьера. Это не настоящая онлайн-коммерция", - пояснил он.

Сайт по онлайн-продажам на экране компьютера
© Fotolia / Daviles
Бизнесмен рассказал, что чаще всего покупают онлайн во время пандемии
В то же время Ионицэ отметил, что в последнее время жители Молдовы начали чаще размещать заказы на доставку товаров или получение услуг в интернете. Экономист считает, что эта тенденция сохранится и после окончания пандемии.

Важной мерой властей по поддержке бизнеса в условиях пандемического кризиса должен стать всеобщий переход к электронной коммерции, уверен специалист. По данным Всемирного банка, сегодня в Молдове только у половины компаний есть собственный сайт или страница в социальных сетях.

Кроме того, государство может предлагать программы субсидирования компаниям для создания ими интернет-магазинов, а также сократить расходы на высокие комиссии, связанные с онлайн-платежами, которые достигают 3%.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1236)

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Теги:
Бизнес, интернет


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