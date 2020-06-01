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Ион Кику

Премьер пояснил, что будет с кредитами от России и от ЕС

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200601/30433582/premer-rasskazal-chto-budet-s-kreditom-ot-russia-i-ot-ue.html

Премьер-министр Молдовы выступил с заявлениями по поводу кредитов, которые ожидает наше государство. Он отметил, что для страны важны оба кредита.

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. Молдова согласилась со всеми пятью блоками условий для получения кредита от Евросоюза и готова подписать меморандум на этот счет. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Ион Кику после еженедельного заседания с президентом Игорем Додоном и спикером Зинаидой Гречаной.

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По словам Кику, этот вопрос обсуждали представители власти с Европейской комиссией на прошлой неделе. Сумма кредита составляет 100 миллионов евро, который Молдова должна получить в два транша.

При этом премьер подчеркнул, что Молдова не отказывается от российского кредита. 

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"Соглашение, которое было подписано правительством, - в интересах нашей страны и на выгодных для Молдовы условиях. Но безответственность некоторых парламентариев, кто отверг этот кредит, нанесла Молдове серьезный ущерб. Речь идет о 4,2 миллиарда леев", - подчеркнул глава кабмина. 

По его мнению, задача противников этого кредита - привести Молдову в сложную ситуацию, что является самым простым путем для разрушения страны. 

Премьер уточнил, что правительство не прекращает искать дополнительные средства для покрытия дефицита в бюджете страны.

Несмотря на большой дефицит, Кику отметил, что есть значительное улучшение ситуации со сборами.

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Премьер полагает, что вскоре Молдова сможет прийти к тем показателям, которые были до 15 марта этого года. В связи с этим, Кику уверен, что молдавские власти смогут своевременно выплатить пенсии и зарплаты.

Ранее Кику заявил, что направил письмо главе кабмина России Михаилу Мишустину, в котором обратился с просьбой пересмотреть условия кредита, приостановленного по решению Конституционного суда Молдовы.

"Отправил Мишустину письмо, в котором сообщал ему о решении КС и спрашивал, готова ли российская сторона начать переговоры. Я не могу точно сказать, какое решение будет принято. Ситуация сложна и для них. Нам просто нужно подождать", - сказал премьер в эфире частного телеканала.

Предполагается, что будет разработан новый проект предоставления кредита.

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