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Черешня

Ягодные страсти Молдовы - цены на сезонные лакомства разнятся

© CC BY 2.0 / Clare Black / Cherrys
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200601/30439125/yagodnye-strasti-moldovy-tseny-na-sezonnye-lakomstva-raznyatsya.html

Стоимость на сезонную клубнику и черешню в республике остается неоднозначной - этому есть ряд причин, но с открытием сельскохозяйственных рынков у жителей страны появится выбор.

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. В Кишиневе и Бельцах постепенно возобновляют свою работу крупные сельскохозяйственные рынки. Несмотря на вирусную угрозу, жители двух городов ждали этого момента: во-первых, и выбор больше, и цены ниже. 

С начала июня большинство отечественных производителей ягод приостанавливают услугу онлайн-доставки продуктов потребителям. Частично, такое решение вызвано возможностью реализовывать ягоды в розничной торговле не рынках в больших объемах. Однако оптовые цены на клубнику и черешню будут разниться от ценников на рынках. 

В то время, как в сетях супермаркетов цена одного килограмма клубники составляла 60-65 леев, молдавские аграрии не могли ее реализовать онлайн по более низкой цене ( 45-50 леев).
Сбор урожая черешни и вишни
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Причина, по словам производителей ягод, прозаична. Несмотря на то, что официальных сообщений о незаконном импорте клубники от Таможенной службы не поступало, аграрии настаивают: крупную партию ягод ввезли из соседней Украины окольными путями и реализовывали по 30-35 леев за кг. 

Покрыть потери отечественные производители клубники намереваются на текущей и последующих неделях, отпуская товар в больших объемах на розничные рынки, прежде всего, в столице и Бельцах. Как утверждают потребители и продавцы, по качеству молдавская клубника гораздо лучше, хоть и может стоить всего на 5 леев дороже импортной.

Гораздо сложнее ситуация с черешней, выращенной в молдавских садах и на приусадебных участках крестьян. Из-за весенних заморозков и последующей дождливой погоды, в 2020-м садоводы не дополучили практически половину урожая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

В минувшем сезоне садоводы получали порядка 18-19 тонн черешни с гектара садов, в этом году этот показатель варьируется у отметки в 9 т/га.

© CC0 / Pixabay / RitaE
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Между тем, большинство черешни молдавского производства садоводы планируют реализовать именно на российском рынке по средней оптовой цене в полтора-два доллара за килограмм, уловив временной промежуток, пока на рынки самой большой страны в мире не поступила черешня из среднеазиатских республик и Турции. 

На российский рынок, естественно, пойдет наиболее качественная продукция, гражданам Молдовы в розничной торговле придется выбирать между более дешевыми и менее качественными ягодами и более дорогостоящими, но по качеству не уступающими тем, что идут на экспорт.

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Теги:
рынки, продажи, цены, ягоды, Молдова


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