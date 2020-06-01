Пандемия внесла коррективы - несладкая доля молдавского виноделия

Эксперты Института развития и социальных инициатив IDIS Viitorul прогнозируют спад в отрасли молдавского виноделия, однако причины этого прозаичны - неблагоприятные погодные условия и экономический кризис, вызванный мировой пандемией COVID-19.

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. Виноделие – традиционный сектор экономики Молдовы. К сожалению, в новейшей истории республики были спады и падения в этом секторе, не всегда экономически или политически обусловленные.

Прогнозируемый экспертами низкий объем выручки в винодельческой отрасли может быть зафиксирован впервые за 15 лет.

"Пандемия, спровоцированная коронавирусом нового типа, и карантин, введенный в большинстве стран, являющихся торговыми партнерами Молдовы, ставят в опасность эту отрасль. Таким образом, возможно, что в 2020 году экспортные поставки вина сократятся до уровня 1998 года, до отметки менее 100 миллионов долларов", - сказано в заключении экспертов, которое они направили на рассмотрение в парламент страны.

В свою очередь, председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк в экслюзивном комментарии для Sputnik Молдова отметил, что мнение экспертов IDIS Viitorul заключается чисто в экономическом обосновании.

Факторами, спровоцировавшими такую ситуацию, стала и весенняя засуха, и сокращение спроса, вызванное пандемией. Все эти факторы скажутся на развитии отрасли, считает собеседник. © Sputnik / Miroslav Rotari Головатюк: любая поддержка Молдове остро необходима

Правительство и президент Молдовы в прошлом году добились снятия торговых пошлин. Эти меры благоприятно сказались на молдавском виноделии. Проблема в одном: чтобы был урожай винограда, чтобы из него произвели вино. Ситуация никак не связана с российским рынком, пандемия и ее влияние на экономики стран внесли свои коррективы и ударили не только по виноделию, но и по другим отраслям в Молдове, считает Головатюк.

"Насколько мне известно, правительство сейчас делает все возможное, чтобы молдавская винодельческая продукция дошла до зарубежных, в том числе российских покупателей, а сельхозпроизводители поручили свою выручку. Нет никакого эмбарго со стороны России, просто так сложились обстоятельства – и климатические условия внесли свою лепту, и пандемия ударила по экономикам стран", - добавил парламентарий.

Сейчас ведутся постоянные переговоры, поддерживается связь с российскими коллегами по поставкам вина, а "напиток Диониса", произведенный в Молдове, пользуется повышенным спросом в РФ. Об этом Головатюк заявил после неоднократных командировок в Москву.

"Фракция Партии социалистов неоднократно бывала в Государственной Думе РФ. Вместе с нами были представители блока ACUM, которые видели и слышали, как нас просят о поставках молдавской продукции на российские рынки. Просто в нынешнем году из-за озвученных выше факторов так сложились обстоятельства", - сказал депутат.

Молдавская продукция, по его словам, стала брендом еще в советские времена, в России ее ценят за высокое качество, неповторимые вкусовые характеристики, экологичность.

Влияние кризиса винодельческая отрасль Молдовы испытывает уже сейчас, однако еще более сложным станет для отечественных виноделов период начала лета. По словам директора Национального офиса вина и винограда Георгия Арпентина, с момента начала карантина впервые за пять лет виноделы зафиксировали падение на 10% как прибыли, так и объемов продаж своей продукции.

"Безусловно, 85% наших вин отправляются на экспорт. И большинство стран, куда мы экспортируем наши вина, проходят пик пандемии, за исключением Китая, где этот этап уже пройден. А вот Польша, Румыния — два наших главных рынка — там ситуация сложная", - отметил Арпентин.

Как отметил эксперт, виноделы держат связь с дистрибьюторами на всех ключевых рынках, но пока что тенденции говорят о том, что объемы продаж продолжат уменьшаться.

Кроме того, производители сталкиваются еще с одной проблемой. Приближается новый сезон, а старый запас вин еще не распродан, и придется продумать ряд мер, как продать имеющееся, получить необходимые средства для продолжения работы и подготовиться к новому урожаю.

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