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Молдавские леи

Молдавский лей "показывает зубы": курс валют на вторник

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200601/30443876/moldavskiy-ley-pokazyvaet-zuby-kurs-valyut-na-vtornik.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 2 июня.

Согласно данным Нацбанка, молдавский лей значительно укрепится во второй день июня на фоне падения в цене большинства основных валют, за редким исключением.
Лупа.
© Sputnik / Александр Кондратюк
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Доллар США подешевеет сразу на восемь банов и установится на отметке в 17,53 лея.

Евро также упадет в цене сразу на четырнадцать банов и будет торговаться по 19,46 лея.

Украинская гривна сохранит стабильность в обменном курсе и останется на уровне 0,6555 лея.

Румынский лей также сдаст позиции по отношению к национальной валюте - до 4,01 молдавского лея.

Курс российского рубля останется практически незыблемым и будет стоить 0,251 лея в перерасчете на молдавское платежное средство, прибавив "в весе" всего один бан.

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Теги:
Нацбанк, Молдова, курс, валюта


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