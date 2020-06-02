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Государственная Налоговая Служба

Налоговые поступления в нацбюджет сократились на 233 миллиона

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200602/30447736/nalogovye-postupleniya-v-natsbyudzhet-sokratilis-bolee-chem-na-200-millionov.html

Налоговые поступления снизились, но в то же время выросли объемы поступлений в местные бюджеты, а также в бюджеты соцстраха и медицинского страхования.

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. Государственная налоговая служба за первые пять месяцев 2020 года перечислила в национальный публичный бюджет 15,2 миллиарда леев. Это на 233,3 миллиона леев, или на 1,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ион Кику
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Ион Кику: бюджетная ситуация постепенно улучшается
В том числе в государственный бюджет с января по май было собрано 6,2 миллиарда леев. Доходы местных бюджетов составили 1,5 миллиарда леев, что на 199,5 тысячи леев больше по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Выросли и перечисления в бюджет социального страхования — в указанный период было собрано 5,6 миллиарда леев, что на 374,2 миллиона леев (или на на 7,2%) больше по сравнению с 2019 годом.

В фондах обязательного медицинского страхования накоплено 1,9 миллиарда леев, что 56,5 миллиона леев (или на 3,1 процента) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее премьер-министр Ион Кику заявил, что объем поступлений в государственный бюджет увеличился, и ситуация постепенно улучшается, хотя поток денежных средств все еще не достиг уровня прошлого года.

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