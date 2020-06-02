С дырой в бюджете - хватит ли в Молдове денег на зарплаты и пенсии

Представители правых политических сил все больше педалируют тему нехватки бюджетных средств на выплаты зарплат и пенсий, отмечая, что это может произойти уже в августе текущего года, корреспондент Sputnik решил выяснить: так ли это.

КИШИНЕВ, 2 июн - Sputnik. Такого серьезного дефицита бюджета в Молдове не было давно, в текущем году эти показатели упали довольно низко (более 7,5 процента от ВВП). Но наша республика не является единственным примером в регионе по растущему бюджетному дефициту. В странах Евросоюза официально сняты негласные рамки, которые ограничивали бюджетный дефицит у отметки в 3 процента от ВВП.

"В условиях пандемии государства получили возможность больших трат, которые покрываются за счет стабилизационных фондов и внешнего кредитования. На пространстве ЕС сейчас рассматривается возможность выделения фондов нуждающимся государствам в 750 миллиардов евро, из которых 500 млрд составят гранты", - рассказала корреспонденту Sputnik директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь.

По мнению экономиста, сегодня правительство республики делает все возможное для того, чтобы защитить социально-ориентированные статьи расходов бюджета – выплату зарплат госслужащим, пенсий, адресных компенсаций и пособий.

"Думаю, что ситуация 90-х годов, когда были гигантские задолженности государства по выплатам зарплат и пенсий, не повторится на этом этапе. У государства найдутся средства. Это и резервы Нацбанка, и высокий уровень ликвидности банковской системы страны, в целом. Более того, существует довольно низкое соотношение внешнего долга страны по отношению к ВВП", - уточнила Шеларь. CC0 / Pixabay / MichaelGaida Дефицит торгового баланса Молдовы приблизился к 700 миллионам долларов

Экономист подчеркнула: в сложившейся ситуации, когда Еврокомиссия представила последний отчет по ситуации в Молдове, в качестве источников финансирования правительства страны был обозначен кредит от Международного валютного фонда, который уже поступил, и кредит от Российской Федерации, первый транш которого мог быть перечислен в республику, но процедура застопорилась о внутренние бюрократические препоны.

"Сегодня предпринимается "попытка номер два" в переговорах с российской стороной о предоставлении кредита. Я не думаю, что правительство заявляло бы о возобновлении переговоров в этом направлении, если уже не существовало каких-то конкретных договоренностей", - уточнила специалист.

В связи со сложной экономической ситуацией в мире, вызванной пандемией COVID-19, свободных средств на международной арене, которые могли бы быть выделены конкретным государствам, не так много. Именно по этому, по утверждению ряда экспертов, правительство Молдовы предприняло правильную тактику, повторно пытаясь договориться с кабмином России о выделении первого, 200-миллионного транша.

"Российская сторона вправе выслушать предложения Молдовы, но я не знаю ни одного случая в мире, когда условия кредитного соглашения диктуются заемщиком. Эти моменты всегда озвучивает кредитодатель", - сказала Шеларь. © Sputnik / Yana Zaharova Депутат высказался о кредите от ЕС и поставленных условиях

Пока не будут найдены источники покрытия дефицита бюджета Молдовы, правительство должно прийти в парламент с предложениями о корректировке бюджета. На данный момент единственная реальная возможность выполнять обязательства по зарплатам бюджетникам, по пенсиям, по необходимым расходам на содержание госаппарата и по мерам поддержки бизнеса, - это пересмотреть бюджет, сократив несрочные расходы. Такого мнения придерживается экс-вице-премьер Молдовы, экономист Александр Муравский.

"Я не исключаю того, что необходимо будет сократить расходы на определенные инвестиционные проекты, например, те, что были предусмотрены на дороги, то есть, перебросить расходы с одной статьи на другую, выиграв определенное время", - отметил Муравский.

Как подчеркнул экономист, на будущее есть несколько возможностей получить необходимые бюджету деньги. Есть надежда, полагает Муравский, что Россия проявит благородство и возобновит с молдавским правительством переговоры о займе.

"Хотелось бы надеяться, что Россия, как великая держава, станет выше склок и поймет, что агрессивная кучка патологических русофобов не представляет большинство молдавского народа, и отнесется снисходительно к истории с кредитом, возобновив переговоры", - сказал Муравский.

Еще одним возможным источником получения финансов может стать заимствование денег на внутреннем рынке через размещение государственных казначейских обязательств среди коммерческих банков.

Какими будут последствия мирового кризиса, и какое это будет иметь влияние на нашу страну, сказать пока сложно. Есть предварительные прогнозы международных финансовых институтов, но невозможно сейчас сказать, насколько они точны. В любом случае, Молдове стоит рассматривать любые сценарии и быть готовой ко всему.

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