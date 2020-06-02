Новый виток в истории с российским кредитом: каковы настроения в Кишиневе

Бывшие демократы из группы Андриана Канду Pro Moldova считают, что Молдове все-таки нужны деньги из российского кредита, который Конституционный суд республики в том числе и с их подачи ранее признал неконституционным.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Новый виток в истории с кредитом со стороны России: некоторые из тех, с чьей подачи соглашение о займе аннулировал Конституционный суд республики, признали, что эти средства все-таки нужны Молдове. Депутат от парламентской группы Pro Moldova Владимир Чеботарь написал на своей странице в Facebook, что "республика нуждается в этих деньгах и в других средствах (порядка 179 миллионов евро), которые должна получить от ЕС, а также из других источников, имеющихся в распоряжении".

"Коммерческие условия достаточно хорошие (кредит значительно дешевле, чем условия на внутреннем рынке)", - признал бывший демократ.

Скандал с российским кредитом

Правительство Иона Кику достигло договоренности с РФ о получении кредита в 200 миллиона евро под 2% годовых на 10 лет. Однако Конституционный суд республики 7 мая признал неконституционным данное соглашение о займе. Это произошло с подачи депутатов от фракций PAS, DA и группы Pro Moldova.

Решение Конституционного суда Молдовы признать неконституционным российско-молдавское соглашение о предоставлении Кишиневу кредита является политизированным, заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Это решение вызывает недоумение и сожаление. Недоумение – потому, что, во-первых, с просьбой о кредите обратилась молдавская сторона, Россия никому ничего не навязывала. И, во-вторых, переговоры по соглашению велись открыто и транспарентно, начиная с ноября 2019 года. Их ход освещали молдавские СМИ. Почему-то на том этапе никто не ставил вопрос о конституционности переговоров", - отметил Руденко, слова которого приводятся в сообщении МИД РФ.

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Что говорят в ПСРМ

Как заявили Sputnik в пресс-службе Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), в политформировании неоднократно отмечали важность получения кредита от России – "денег, которые должны быть использованы на то, чтобы улучшить жизнь граждан Молдовы".

"К сожалению, депутаты из оппозиции, в том числе от Pro-Шор, заблокировали эти 200 миллионов евро российского кредита при помощи Конституционного суда", - отметили в ПСРМ.

Официальный Кишинев направил в Москву запрос по поводу заключения нового кредитного соглашения.

"Надеемся, что деньги из России поступят в нашу страну и будут инвестиции для улучшения условий жизни наших граждан", - добавили в ПСРМ.

Позиция президента и премьера Молдовы

Сразу после обнародования решения КС о неконституционности российского кредита глава республики Игорь Додон тогда отметил, что этой крайне опасный прецедент в отношении международных соглашений, которые Молдова подписала или подпишет, в том числе политические соглашения.

Как неоднократно пояснял президент, планировалось, что деньги из российского кредита пойдут на инвестиции в дорожную инфраструктуру, соцпомощь, поддержку экономических агентов и инвестиции в медицинский сектор.

Позже официальный Кишинев обратился к Москве с просьбой о возобновлении переговоров по кредитному соглашению.

"Соглашение, которое было подписано правительством, - в интересах нашей страны и на выгодных для Молдовы условиях. Но безответственность некоторых парламентариев, кто отверг этот кредит, нанесла Молдове серьезный ущерб. Речь идет о 4,2 миллиарда леев", - подчеркнул премьер Ион Кику.

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По его мнению, задача противников этого кредита - привести Молдову в сложную ситуацию, что является самым простым путем для разрушения страны.

Кредитные условия

Бывший вице-премьер республики, экономист Александр Муравский в комментарии Sputnik заявлял, что "2% - это очень хорошая ставка, учитывая, что речь идет о межгосударственном кредите".

А вот найти альтернативу российскому кредиту, по мнению эксперта, для молдавских властей будет крайне затруднительным. Хотя официальный Кишинев и предпринимает шаги в поиске дополнительных источников для привлечения средств в бюджет.

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