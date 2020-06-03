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Что происходит на валютном рынке: обменный курс евро и доллара на четверг

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200603/30472215/chto-proiskhodit-na-valyutnom-rynke-obmennyy-kurs-evro-euro-dollara-chetverg.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 4 июня. Молдавский лей несколько укрепится по отношению к основным игрокам.

Так, доллар США подешевеет на 5 банов и установится на отметке в 17,4407 лея. Евро также упадет в цене, на 1 бан, и будет торговаться по 19,5379 лея.

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© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается весны, то в марте "зеленый" подорожал на примерно 40 банов, а евро - примерно на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар опустился на 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус больше, чем на 20 банов, а евро не изменился.

Что касается остальных валют, то 4 июня в небольшом плюсе окажутся украинская гривна, которая подорожает до 0,6536 лея, а также румынский лей - до 4,0375 в пересчете на нацвалюту. Российский рубль несколько подешевеет-  до 0,2533 лея.

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