Молочные реки и сырные берега: как молдавской продукции завоевать Европу

Молдавские молочные продукты, в особенности сыр и брынза, приходятся по вкусу многим жителям страны, однако могут ли они покорить западного потребителя - в проблемах отрасли разбирался корреспондент Sputnik.

КИШИНЕВ, 4 июн - Sputnik. Сегодня в странах Европейского Союза существуют сотни сортов сыра, которые могут удивить даже самого взыскательного гурмана из Парижа, Рима, Лиссабона и других городов континента.

В Молдове же, как правило, выбор невелик. Традиционные "Голландский", "Российский", "Рышканский, "Эдам", "Гауда" постоянно присутствуют на прилавках отечественных супермаркетов, однако такие изыски, как "Эмменталь", "Бофор", "Конте" и другие найти бывает довольно сложно.

Между тем, отечественные любители и производители говорят о том, что их продукт мог бы удивить даже европейцев, поскольку в технологиях его приготовления есть ряд секретов.

"У молдавских производителей сыров есть большой потенциал. Загвоздка в другом - насколько сегодня молдавские фермеры и производители готовы вкладывать средства в расширение таких перерабатывающих предприятий, в открытие новых. Сыры - продукт с высокой добавленной стоимостью. Поэтому доходы в производстве этого продукта производитель может получить лишь через 6-7 месяцев с момента начала реализации", - рассказала в интервью Sputnik Молдова исполнительный директор Национальной ассоциации производителей молока и молочных продуктов Каролина Линте.

Для молдавских бизнесменов, чтобы производить сыры в промышленных масштабах, позволяющих экспортировать продукт за рубеж, будет сложно наладить такое высокорентабельное производство, поскольку оно требует не только колоссальных инвестиций, но и ряд логистических деталей.

"Для того, чтобы молдавские сыры и брынзу экспортировать за рубеж нужен комплексный подход по целенаправленному кредитованию этой отрасли молочного производства. Без помощи и поддержки государства вряд ли отечественные фермеры осилят такую задачу", - рассказала Линте.

В то же время, молдавская брынза могла бы составить конкуренцию итальянской "Моцарелле", но и тут есть ряд "подводных камней". У ЕС есть единые требования по качеству и сертификации поступающей импортной продукции, в особенности скоропортящейся.

Но и производителям брынзы в Молдове отчаиваться не стоит - когда в республике примут единые европейские критерии стандартизации молока, тогда легче будет поставлять на рынки стран ЕС и такой продукт, который может удивить тысячи жителей континента и полюбиться им.

Сегодня Молдова не может в полной мере обеспечить внутренние потребности по молоку. Страна имеет право импортировать 5 тысяч тонн пастеризованного молока из стран Евросоюза, поскольку внутреннего сырья для производства продукции не хватает. Импортный продукт составляет примерно 50 процентов от общих необходимых объемов.

Также в теплый период года в Молдове делают запасы сухого молока на зиму, которое используется потом для производства ряда продуктов питания.

"Не знаю, какие меры предпримет государство в отрасли молочного животноводства, кабмин сейчас занят более насущными вопросами, связанными с ликвидацией последствий пандемии. В перспективе мы могли бы не импортировать порядка 50 процентов необходимых объемов сырья, а производить его сами", - заявил Линте.

Собеседница подчеркнула: эта отрасль работает 365 дней в году - в отличие, к примеру, от плодоовощного сектора. Молочное животноводство приносит прибыль экономике страны непрерывно, а акцент на развитии этого сектора может стать приоритетным для государства. При большом объеме инвестиций, которые необходимы отрасли, не следует ждать сиюминутной прибыли - ощутимые заработки начнутся у фермеров лишь, начиная с пятого года ведения этого сегмента агробизнеса.

Как показывают наблюдения представителей профильной Ассоциации, граждане Молдовы сегодня разнятся в плане выборы производителя молочных продуктов. Что касается ассортимента с крайне ограниченным сроком годности - кефир, молоко, ряженка - граждане предпочитают покупать товар отечественного производителя. А вот сыры, йогурты, другие продукты с довольно длительным сроком годности покупают, как правило, импортные.

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