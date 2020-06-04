Глава Нацбанка Молдовы рассказал о переговорах с МВФ и кредитах для населения

Чем грозит банкам отсрочка выплат по кредитам физических и юридических лиц, особенности микрокредитования и покрытия процентной ставки по новым займам - детально от руководителя НБМ.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Глава Национального банка Молдовы (НБМ) Октавиан Армашу заявил, что уже начались дискуссии с Международным валютным фондом по новой программе финансирования.

По его словам, предварительно в финансово-банковском секторе проводится оценка безопасности Нацбанка (Safeguard Assesment), обязательный этап, через который проходит любой центральный банк с точки зрения подробного оценивания его механизмов управления и контроля в ожидании утверждения МВФ фактической финансовой помощи.

"Эти результаты, а также выводы по всем макроэкономическим программам и изменениям реальной экономики будут взяты в расчет при определении помощи, которую получит Молдова в рамках следующей программы", - заявил Армашу в интервью молдавским СМИ.

Он обратил внимание, что будущее соглашение будет рассматриваться в новом контексте с учетом пандемии COVID-19, потому что во всем мире существует другая экономическая реальность.

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"Тем не менее, программы с МВФ не направлены на краткосрочные изменения, а способствуют созданию устойчивой макроэкономической основы, которая направлена на восстановление экономики и укрепление долгосрочного благосостояния", - отметил глава НБМ.

По его словам, в рамках предыдущей программы, которая завершилась в марте этого года, эксперты МВФ положительно оценили прогресс реформирования банковского сектора и отметили важность продолжения усилий по мониторингу банковской деятельности согласно новому механизму банковского надзора, совершенствования механизма предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, а также борьбы с ними, и дальнейших усилий по смягчению рисков, связанных с небанковским финансовым сектором.

Вопрос с микрокредитованием

Глава НБМ напомнил, что небанковский сектор кредитования регламентируется Национальной комиссией по финансовому рынку.

"Мы находимся в постоянном контакте с этой структурой в рамках Национального комитета по финансовой стабильности, где рассматриваются и сфера небанковского кредитования", - сказал Армашу.

По его словам, недавно был принят ряд поправок к законодательству, которые предусматривают ограничение всех платежей по потребительским кредитам (небанковским и банковским) сроком до 2 лет до 200% от суммы займа.

"Это означает, что все дополнительные платежи по займу - проценты, сборы, штрафы - не могут превышать сумму самого кредита", - отметил руководитель главного финансового регулятора страны.

Отсрочка выплат по кредитам и последствия для банков из-за COVID-19

Армашу прокомментировал и проект по реэшелонированию кредитов до конца года. Эта инициатива, как отметил он, обсуждалась с Нацбанком.

"В этом смысле НБМ обозначил многочисленные риски для стабильности и жизнеспособности банковского сектора, в том числе платежеспособность дебиторов. Некоторые физлица потеряли место работы или у них нет стабильных источников доходов, а ряд бизнесменов сократили или остановили свою деятельность, что может повлиять на способность выплаты по долгам банкам", - сказал он.

По его словам, коммерческие банки уже реструктурируют займы физических и юридических лиц, находящихся в затруднительном положении, и корректируют решения, основываясь на платежеспособности дебиторов.

"В то же время непоступление кредитных платежей может оказать давление на ликвидность банковского сектора и ограничить способность банков выдавать новые кредиты, что в условиях кризиса, вызванного COVID-19, имеет важное значение для поддержания и перезапуска экономики", - сказал Армашу.

По его словам, решения об отсрочке платежей путем предоставления или пересмотра условий займов должны приниматься каждым банком индивидуально, в зависимости от структуры кредитного портфеля и анализа каждого случая. При этом, как пояснил глава НБМ, должны учитываться внутренние правила, договорные положения в отношении дебиторов и их платежеспособность. Это, как считает руководитель главного финансового регулятора страны, необходимо для обеспечения эффективного управления ликвидностью, а также разумного администрирования сопутствующих рисков.

"Нацбанк высказался по поводу необходимости проведения консультаций по данной инициативе с лицензированными банками. Что касается покрытия процентной ставки по новым кредитам, которые экономические агенты получат в период кризиса в размере до 6 месячных фондов оплаты труда до 31 декабря 2021 года, то это не обсуждалось с Нацбанком, но считаем, что это долгожданная мера для поддержки деловой среды", - отметил Армашу.

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Он также напомнил, что для поддержки банков в кризисный период НБМ принял ряд решений, направленных на обеспечение стабильности банковской системы, поддержание финансового посредничества и основных функций финучреждений, мониторинг и разумное управление рисками в банковском секторе.

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