Курс на пятницу: все основные валюты падают в цене по отношению к лею

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 5 июня.
Согласно опубликованным данным, молдавский лей несколько укрепится на фоне падения в цене всех основных валют.
Евро также упадет в цене - свыше пяти банов и будет торговаться по 19,4833 лея.
Украинская гривна продолжит "проседание" и достигнет уровня 0,6518 лея.
Румынский лей также сдаст позиции по отношению к национальной валюте - до одного к 4,0272.
Российский рубль будет стоить 0,2515 лея в перерасчете на молдавское платежное средство.
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