Курс на пятницу: все основные валюты падают в цене по отношению к лею

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 5 июня.

Согласно опубликованным данным, молдавский лей несколько укрепится на фоне падения в цене всех основных валют.

Доллар США подешевеет более, чем на четыре бана и установится на отметке в 17,3920 лея.

Евро также упадет в цене - свыше пяти банов и будет торговаться по 19,4833 лея.

Украинская гривна продолжит "проседание" и достигнет уровня 0,6518 лея.

Румынский лей также сдаст позиции по отношению к национальной валюте - до одного к 4,0272.

Российский рубль будет стоить 0,2515 лея в перерасчете на молдавское платежное средство.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova