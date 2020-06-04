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Курс на пятницу: все основные валюты падают в цене по отношению к лею

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200604/30481798/kurs-na-pyatnitsu-vse-osnovnye-valyuty-padayut-v-tsene-po-otnosheniyu-k-leyu.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 5 июня.

Согласно опубликованным данным, молдавский лей несколько укрепится на фоне падения в цене всех основных валют.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
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Доллар США подешевеет более, чем на четыре бана и установится на отметке в 17,3920 лея.

Евро также упадет в цене - свыше пяти банов и будет торговаться по 19,4833 лея.

Украинская гривна продолжит "проседание" и достигнет уровня 0,6518 лея.

Румынский лей также сдаст позиции по отношению к национальной валюте - до одного к 4,0272.

Российский рубль будет стоить 0,2515 лея в перерасчете на молдавское платежное средство.

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