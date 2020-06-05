С какими проблемами столкнулись молдавские грузоперевозчики

Председатель Ассоциации международных перевозчиков Молдовы рассказала, как пандемия коснулась транспортников, и с какими проблемами они столкнулись.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Проблема с разрешениями для транспортных компаний на перевозку грузов в Россию должна быть решена в срочном порядке. Об этом в интервью радиостудии Sputnik заявила директор транспортной компании, председатель Ассоциации международных перевозчиков Молдовы Силвия Вынту.

"Пандемия особо не коснулась перевозчиков, которые работают со странами СНГ. У нас была работа. К примеру, был экспорт в Россию, в Республику Беларусь. Если компании, которые занимаются пассажироперевозками, пострадали, так как границы были закрыты, то для грузов не было особых проблем", - отметила собеседница.

По ее словам, с трудностями столкнулись транспортные компании, работающие с Турцией, так как эта страна на некоторое время полностью закрыла границы. Кроме того, как отметила эксперт, по Европе тоже были страны, которые закрыли границы, и поэтому некоторые отечественные перевозчики остались без работы. Однако, специалист обратила внимание, что в СНГ экспорт был.

Сколько авторизаций получает Молдова

"У нас сейчас проблема другая – это авторизации с Россией. На данный момент их просто нет. Они закончились полностью. Не знаю, как решится эта проблема, но скоро закончатся и разрешения с Украиной. Если говорить про транзит в СНГ, то решать проблему с "дозволами" нужно было раньше", - сказала Вынту.

Госсекретарь Минэкономики Юлиан Постикэ в комментарии Sputnik отметил, что для Молдовы на 2020-й предусмотрено 16 тысяч авторизаций, из которых 8 тысяч на первую половину года и еще столько же на вторую.

"С конца мая мы уже исчерпали первую долю на первый семестр. Это означает, что сейчас в запасах Национального агентства автотранспорта нет авторизаций, которые можно выдать транспортникам. Лишь 780 авторизаций находится еще на руках у перевозчиков, и они могут их использовать в июне", - сказал Постикэ.

Он выразил надежду, что в ближайшие недели ситуация разрешится и молдавские компании смогут воспользоваться частью "дозволов", предусмотренных на вторую половину 2020 года.

По его словам, на следующем заседании смешанной комиссии в этом году молдавская сторона рассчитывает поднять вопрос увеличения общего числа авторизаций для республики на 4-5 тысяч.

Бизнес на "дозволах"

Вынту обратила внимание на тот факт, что те, у кого на руках остались 780 "дозволов", получили их, но не воспользовались.

"Некоторые берут их про запас, а когда у всех заканчиваются эти разрешения, то они начинают ими торговать. В прошлом году было очевидно, что из-за неправильной раздачи случилось то, что случилось – мы стояли "мертвым грузом". Сейчас у нас есть надежда на второе полугодие – еще 8 тысяч авторизаций. Но если их опять будут неправильно распределять…", - рассказала собеседница.

Председатель Ассоциации международных перевозчиков Молдовы пояснила, что 1 июля транспортникам выдадут первые 4 тысячи разрешений, а с 1 октября - оставшиеся четыре тысячи.

"Если мы сейчас и начнем использовать эти четыре тысячи авторизаций, но они будут неправильно распределены, то рискуем уже в конце июля - августе встать опять", - отметила Вынту.

По ее словам, в этом году Национальное агентство автотранспорта борется с теми, кто хочет сделать бизнес на "дозволах". В 2019-м предприимчивые дельцы продавали их по 300-600 евро.

Проблема авторизаций на контроле президента

"В сезон сентябрь-октябрь, когда ставки высокие, идут поставки яблок, кому-то это выгодно, иначе не сдвинешься с места", - сказала Вынту.

Глава государства Игорь Додон в комментарии Sputnik заявил, что проблема с авторизациями – один из вопросов, которые он рассчитывает обсудить с лидером России Владимиром Путиным в рамках своего визита в Москву.

"На днях обратился к господину Козаку с просьбой предоставить на июнь часть авторизаций, предусмотренных на второй семестр этого года. Думаю, найдем решение в этом смысле", - подчеркнул Додон.

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