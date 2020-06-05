Додон надеется, что удастся возобновить переговоры по российскому кредиту

Глава государства считает, что ситуация с соглашением о российском кредите прояснится до конца июня.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон надеется, что удастся возобновить переговоры с Российской Федерацией по выделению республике кредита. Об этом глава государства заявил в пятницу в рамках еженедельной рубрики "Президент отвечает".

"Что касается российского кредита, очень надеюсь, что мы возобновим переговоры. Возможно, через пару недель, когда я буду в Москве, мы поставим точку в этом вопросе. Надеюсь, что мы договоримся, чтобы все-таки мы получили эти деньги. Как быстро? Если будет принято принципиальное решение, что идем вперед, думаю, что за неделю его можно подписать, можно его (соглашение - ред.) провести через правительство и можно выставить на парламентское голосование", - сказал Додон.

Президент обратил внимание, что некоторые оппоненты этого соглашения о займе теперь говорят, что этот кредит уже хороший, и условия по нему очень выгодные, намного лучше, чем по другим.

"Не исключаю, если мы договоримся с РФ, что идем вперед, возможно, будет единогласное голосование – большинство – 70-80 голосов в парламенте Молдовы по этому кредитному соглашению. В течение пары недель, до конца июня, будет понятно", - отметил президент Молдовы.

Скандал с российским кредитом

Правительство Иона Кику достигло договоренности с РФ о получении кредита в 200 миллионов евро под 2% годовых на 10 лет. Однако Конституционный суд республики 7 мая признал неконституционным данное соглашение о займе. Это произошло с подачи депутатов от фракций PAS, DA и группы Pro Moldova.

Решение Конституционного суда Молдовы признать неконституционным российско-молдавское соглашение о предоставлении Кишиневу кредита является политизированным, заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Это решение вызывает недоумение и сожаление. Недоумение – потому, что, во-первых, с просьбой о кредите обратилась молдавская сторона, Россия никому ничего не навязывала. И, во-вторых, переговоры по соглашению велись открыто и транспарентно, начиная с ноября 2019 года. Их ход освещали молдавские СМИ. Почему-то на том этапе никто не ставил вопрос о конституционности переговоров", - отметил Руденко, слова которого приводятся в сообщении МИД РФ.

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