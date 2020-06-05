В ожидании изменений: что может произойти с тарифами на газ осенью

Тарифы, планы по дальнейшей газификации страны, работа газовой отрасли в условиях коронавируса нового типа и ситуация с долгами потребителей "голубого топлива" - основные темы беседы главы республики и руководства "Молдовагаз".

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. К октябрю нынешнего года цена на "голубое топливо" для компании "Молдовагаз" может упасть примерно до 100 долларов за тысячу кубометров. Это повлияет и на тарифы для конечных потребителей, они могут быть понижены. Такое заявления сделал глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан на встрече с президентом Молдовы Игорем Додоном в пятницу.

"Обсудили положение дел в компании и в отрасли в целом, а также проанализировали региональную конъюнктуру цен на природный газ. По словам господина Чебана, к 1 октября 2020 года цена для "Молдовагаз" может снизиться примерно до 100 долларов за тысячу кубометров, что позволит снизить тарифы и для конечных потребителей", - написал Додон в Facebook по итогам встречи с руководителем газовой компании.

Другим важным вопросом, по словам главы государства, стала дальнейшая газификация населенных пунктов Молдовы.

По словам руководителя АО "Молдовагаз", предстоит внести изменения в Инвестиционную программу предприятия на текущий год, чтобы охватить газовой сетью как можно больше сел страны.

"Председатель правления АО "Молдовагаз" проинформировал меня о том, что все предприятия газовой отрасли работают в штатном режиме, обеспечивая бесперебойность поставок и безопасность системы. Большинство экономических агентов и населения, несмотря на пандемический кризис, своевременно оплачивает потребляемый природный газ", - подчеркнул президент.

Додон обратил внимание на то, что в связи с эпидемией не проводятся отключения от газовой сети из-за задолженностей. "При этом АО "Молдовагаз" открыто к индивидуальным переговорам по поводу поэтапной оплаты имеющихся долгов. Чебан также сообщил, что предприятия и сотрудники газовой отрасли страны перечислили около 2 миллионов леев на борьбу с распространением COVID-19", - подчеркнул Додон.

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