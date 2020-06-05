Отношения Молдовы и ЕАЭС: каковы перспективы сотрудничества

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. У Молдовы хорошие перспективы для сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, и республике есть что предложить странам-участницам этого объединения, считает полномочный представитель правительства Молдовы в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Оксана Гречаный. Такое заявление она озвучила в ходе видеомоста Кишинев-Москва на тему: "Молдова - ЕАЭС: цели и задачи сотрудничества", который прошел в пресс-центре Sputnik Молдова.

Степень взаимодействия

По мнению Гречаный, сотрудничество между Молдовой с Евразийским союзом достаточно хорошее.

"Республика участвует в качестве наблюдателя во всех евразийских советах, в межправительственных советах, в рабочих группах. Благодаря этому мы получаем общую картину касательно самого процесса евразийской интеграции", - отметила дипломат.

По ее словам, на данном этапе у Молдовы нет доступа ко всем документам и решениям Евразийской экономической комиссии и Евразийского экономического союза.

"Но то, что нам на данный момент доступно, поможет решить, насколько мы готовы в целом пойти дальше. То есть опыт стран ЕАЭС очень важен для нас. Учитывая, что со многими государствами этого объединения у Молдовы очень хорошие отношения, это только поможет нам их развивать и укреплять", - сказала Гречаный.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik / Видеомост Кишинев-Москва с участием Оксаны Гречаный

Перспективы сотрудничества в ЕАЭС

Как отметила полномочный представитель правительства Молдовы в Евразийской экономической комиссии, учитывая, что республика имеет достаточно взвешенную политику и открытую экономику, есть хорошие предпосылки для сотрудничества в ЕАЭС.

"Касательно направлений – это, конечно же, агропромышленный комплекс. Кроме того, нас интересуют инвестиционные проекты. В частности, создание совместных предприятий на территории республики в различных областях", - считает дипломат.

По ее словам, в перспективе - совместные проекты в области инфраструктуры, транспорта, IT-технологий, переработки агросырья, в том числе производство экологически чистой продукции. "Это для Молдовы самое важное", - отмела Гречаный.

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Чем Молдова может снабжать страны ЕАЭС?

Полномочный представитель правительства Молдовы в Евразийской экономической комиссии уверена, что республике есть что предложить и предоставить странам ЕАЭС и СНГ.

"Наши предприниматели активно участвуют в различных выставках (агро, туризм и т.д.), и спрос всегда есть. На данный момент Молдова готова поставлять в страны ЕАЭС яблоки, черешню, персики, саженцы, вино и многое другое. К сожалению, обороты не такие большие, как хотелось бы. Тем более сейчас, учитывая нынешнюю ситуацию из-за пандемии COVID-19, они довольно сильно упали", - сказала Гречаный.

По ее словам, Молдова очень заинтересована производить и перерабатывать сельскохозяйственную продукцию и экспортировать уже готовые товары, а не только сырье.

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"Нынешняя пандемия очень сильно изменила экономику стран, в том числе их потребности. Стоит сделать анализ стран, куда мы собираемся экспортировать. Все зависит от их потребностей. После детальной проработки вероятно уже можно будет сказать определенную цифру, сколько мы готовы экспортировать. Надо учитывать, что экономика Молдовы тоже пострадала, и мы сами нуждаемся в разнообразной продукции", - обратила внимание дипломат.

Она отметила, что коронавирус ударил не только по экономике Молдовы, многие страны оказались в плачевной ситуации – везде наблюдается спад. Однако, как считает Гречаный, чем больше каждый гражданин будет дисциплинирован и сосредоточен на соблюдении мер безопасности, тем больше он сможет помочь экономике своей страны.

Дипломат напомнила, что власти республики подготовили ряд шагов по поддержке экономики, медсектора, мигрантов, которые в период пандемии возвращаются домой.

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Молдова должна дружить со всеми

На вопрос о том, могут ли в случае политической реконфигурации в Молдове измениться отношения республики с ЕАЭС, Гречаный выразила надежду, что сотрудничество в рамках евразийского вектора сохранится.

"Все отношения для Молдовы очень важны как с экономической, так и с политической точки зрения. Любая страна – это новая возможность для наших предпринимателей. И не надо ни от кого никогда отказываться. Сказать, что нужно строго смотреть только на Запад или только на Восток, наверное, это неправильно. Надо дружить абсолютно со всеми", - заключила Гречаный.

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Президент Молдовы Игорь Додон неоднократно выступал за взвешенную внешнюю политику, взаимовыгодные отношения как с Востоком, так и с Западом.

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