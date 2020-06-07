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Роман Михэеш

Политолог объяснил, что будет дальше с российским кредитом

© Sputnik / Иовва Виктор
Экономика
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52231
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200607/30499089/politolog-obyasnil-chto-budet-dalshe-s-rossiyskim-kreditom.html

Молдавские власти намерены решить вопрос с российским кредитом. Об этом заявляли ранее и президент страны, и премьер-министр. Как будет развиваться ситуация, в эфире радиостудии Sputnik Молдова объяснил политолог.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что финансовая помощь от России очень важна нашему государству, а соглашение о предоставлении кредита будет приоритетом для Молдовы.

Валюта разных стран
© Sputnik / Yana Zaharova
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Аналогичное заявление сделал и премьер-министр Ион Кику. Он уточнил, что молдавская сторона не отказывается от получения российского кредита, который ранее был отклонен Конституционным судом.

В эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Роман Михэеш пояснил, что в сложившейся ситуации российские власти, скорее всего, возьмут паузу, чтобы понять всю картину.

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По мнению эксперта, ситуация действительно очень странная: Россия, у которой есть и свои проблемы, готова предоставить Молдове кредит в размере 200 миллионов евро, но молдавский Конституционный суд зачем-то блокирует соглашение о займе.

"Россия не будет торопиться, чтобы понять, что произошло. Российские власти не станут так скоро принимать какое-либо решение. Это все может затянуться на месяц или два", - пояснил Михэеш.

Игорь Додон
© Sputnik / Osmatesco
Додон надеется, что удастся возобновить переговоры по российскому кредиту
В радиостудии Sputnik Молдова президент Игорь Додон также заявлял, что Россия желает добиться ясности этом вопросе, а точнее понять, будут ли еще подобные попытки блокировать кредит.

Для решения вопроса о предоставлении финансовой помощи от России глава кабмина Ион Кику отправил своему коллеге Михаилу Мишустину письмо, где попросил провести новые переговоры по данному кредиту.

Конституционный суд Молдовы объявил 7 мая неконституционным соглашение о кредите от Российской Федерации.

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