Молдавский премьер рассказал, что будет с зарплатами, пенсиями и пособиями

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику отметил, что правительство сконцентрируется на своевременной выплате зарплат во всех государственных секторах, а также пенсий и пособий. Об этом он заявил на заседании экономического совета при главе правительства во вторник.
"При выплате заработной платы, пенсий и пособий будет сохранена функциональность государства. Это поспособствует и поддержанию потребления", - сообщили в пресс-службе кабмина.
Кроме того, премьер заверил бизнес-сообщество, что правительство не намерено повышать налоги.
"Мы живем в беспрецедентные времена. Сто лет назад человечество пережило тяжелую эпидемию, но тогда люди не были такими мобильными, не были так развиты индустрии туризма и HoReCa (куда входят бары, кафе, рестораны, отели, услуги кейтеринга – ред.), где только в Республике Молдова задействованы десятки тысяч человек", - обратил внимание Кику.
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Премьер добавил, что "в целом доля услуг в ВВП была довольно низкой".
"В Молдове в опасности находятся десятки тысячи рабочих мест, а на мировом уровне – сотни миллионов", - сказал Кику.
На заседании экономического совета при премьере также обсудили вопрос производства в Молдове средств индивидуальной защиты.
"Правительство готово оказать поддержку промышленности, которая может снабжать молдавский рынок средствами индивидуальной защиты в соответствии с международными стандартами и, после удовлетворения внутренних потребностей, экспортировать эти товары", - добавили в кабмине.
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Отдельной темой беседы стал вопрос постепенного снятия ограничения и подготовки к возобновлению экономической деятельности в безопасных условиях.
"Власти совместно с ассоциациями работают над процедурами деятельности в условиях чрезвычайного положения в области здравоохранения. Предлагается внести изменения в Трудовой кодекс, чтобы обеспечить сохранение рабочих мест и предотвратить массовые увольнения", - пояснили в кабмине.
Согласно майскому прогнозу экспертов Всемирного банка, если распространение COVID-19 остановится к середине 2020-го, а во второй половине года будет отмечен определенный экономический рост, то основной сценарий для республики звучит так – спад ВВП составит 3,1% к концу года. И это оптимистичный вариант. При худшем раскладе - падение может быть больше - до 5,2%.
В период 17 марта - 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения.
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