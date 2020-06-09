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Ион Кику

Молдавский премьер рассказал, что будет с зарплатами, пенсиями и пособиями

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200609/30518237/moldova-premier-rasskazal-chto-budet-zarplata-pensiya-posobie.html

Глава правительства рассказал о мерах кабмина относительно выплаты зарплат, пенсий и пособий, о том, что будет с налогами для бизнеса, а также о предложении изменить Трудовой кодекс, чтобы избежать массовых увольнений.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику отметил, что правительство сконцентрируется на своевременной выплате зарплат во всех государственных секторах, а также пенсий и пособий. Об этом он заявил на заседании экономического совета при главе правительства во вторник.

© CC0 / Pixabay / geralt
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"При выплате заработной платы, пенсий и пособий будет сохранена функциональность государства. Это поспособствует и поддержанию потребления", - сообщили в пресс-службе кабмина.

Кроме того, премьер заверил бизнес-сообщество, что правительство не намерено повышать налоги.

"Мы живем в беспрецедентные времена. Сто лет назад человечество пережило тяжелую эпидемию, но тогда люди не были такими мобильными, не были так развиты индустрии туризма и HoReCa (куда входят бары, кафе, рестораны, отели, услуги кейтеринга – ред.), где только в Республике Молдова задействованы десятки тысяч человек", - обратил внимание Кику.

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Премьер добавил, что "в целом доля услуг в ВВП была довольно низкой".

"В Молдове в опасности находятся десятки тысячи рабочих мест, а на мировом уровне – сотни миллионов", - сказал Кику.

Игорь Додон
© Sputnik / Osmatesco
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Глава правительства обратил внимание и на динамику экономических показателей до начала пандемии и после введения ограничений, а также на перспективы национальной экономики в 2020-2021 годах с учетом изменений, вызванных коронавирусом. Правительство ожидает снижение потребления и инвестиций на примерно 15,4 миллиарда леев во втором квартале этого года, а на протяжении всего 2020-го - на 27,8 миллиарда. По прогнозам экспертов German Economic Team, ВВП Молдовы в 2020-м снизится примерно на 6,3% в сравнении с 2019-м.

На заседании экономического совета при премьере также обсудили вопрос производства в Молдове средств индивидуальной защиты.

"Правительство готово оказать поддержку промышленности, которая может снабжать молдавский рынок средствами индивидуальной защиты в соответствии с международными стандартами и, после удовлетворения внутренних потребностей, экспортировать эти товары", - добавили в кабмине.

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Отдельной темой беседы стал вопрос постепенного снятия ограничения и подготовки к возобновлению экономической деятельности в безопасных условиях.

"Власти совместно с ассоциациями работают над процедурами деятельности в условиях чрезвычайного положения в области здравоохранения. Предлагается внести изменения в Трудовой кодекс, чтобы обеспечить сохранение рабочих мест и предотвратить массовые увольнения", - пояснили в кабмине.

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© Sputnik / Philipp Brem
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Премьер рассказал и о стремлении правительства к оцифровке государственных услуг, в том числе идет работа в сфере здравоохранения и образования. "Разрабатываются правила и будут вкладываться инвестиции в технические возможности и информационные системы, как из открытых источников, так и с помощью партнеров по развитию", - добавили в кабмине.

Согласно майскому прогнозу экспертов Всемирного банка, если распространение COVID-19 остановится к середине 2020-го, а во второй половине года будет отмечен определенный экономический рост, то основной сценарий для республики звучит так – спад ВВП составит 3,1% к концу года. И это оптимистичный вариант. При худшем раскладе - падение может быть больше - до 5,2%.

В период 17 марта - 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1319)

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