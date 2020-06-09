Эксклюзив Sputnik: глава "Молдовагаз" о перспективах поставок из Румынии

Руководитель компании рассказал, что, после завершения строительства ветки Унгены-Кишинев, для увеличения объемов партнеры должны сделать дополнительные инвестиции в газотранспортную систему на своей территории.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Строительство газопровода Унгены-Кишинев будет завершено этим летом, однако покрыть все объемы потребления республики за счет этой ветки не удастся - нужны инвестиции в газовую инфраструктуру Румынии. Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова заявил глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"По нашей территории линейная часть будет завершена согласно срокам, которые мы слышим. Думаю, что они успеют. Как минимум в июле-августе он будет сдан в эксплуатацию и протестирован. Не вижу здесь проблем. Проблема в другом – по румынской стороне есть несколько этапов, которые должны быть завершены", - сказал Чебан.

По его словам, на территории страны-соседки нужно построить две компрессорные станции и модернизировать один газопровод. Для этого, как пояснил собеседник, нужны капиталовложения в эти объекты.

"Не знаю, сколько займут времени инвестиции в румынскую газотранспортную систему. Чтобы подать нам необходимое давление, нужны компрессорные станции на территории Румынии и увеличение диаметра газопровода на участке Онешты - Яссы. Для этого требуются инвестиции. Поэтому на данном этапе какой-то объем (подачи газа) будет, но он не покроет объем потребления даже по правому берегу (Днестра). Это однозначно", - подчеркнул глава "Молдовагаз".

Однако, отметил собеседник, как элемент энергетической безопасности для Молдовы важно иметь альтернативный газопровод и использовать его возможности.

По его словам, "Молдовагаз" будет использовать возможности этого газопровода, если это будет выгодно для компании. "То есть опция, которая создается, будет проанализирована и, соответственно, будет приниматься решение, что нам выгодно, и в каком направлении", - обратил внимание Чебан.

Он еще раз подчеркнул, что на данном этапе строительство самого газопровода Унгены-Кишинев недостаточно, пока не будут построены все мощности для подачи газа на территории Румынии.

"Там проблема. На территории Молдовы работы завершатся, и тут нет вопросов, они будут там – с румынской стороны нужно будет подавать объем, давление. А это уже не зависит от нас, а конкретно от румынского Transgaz", - заключил Чебан.

Ранее в Минэкономики Молдовы отмечали, что строительство газопровода Унгены-Кишинев будет завершено 1 августа текущего года.

Работы на семи участках, связанных с этим объектом, ведутся с начала 2019 года. Ориентировочная стоимость проекта - 76 миллионов евро.

Процесс сдачи в эксплуатацию этого объекта несколько раз переносилась.

Протяженность газопровода Унгены-Кишинев составит около 120 километров, по нему можно будет импортировать 1,5 миллиарда кубометров газа в год (свыше 4 миллионов кубометров в сутки, при потребности около 15,5 миллионов). Эта газовая ветка должна подключить молдавскую столицу, главный регион потребления газа в стране, к построенному ранее при поддержке ЕС и Румынии газопроводу Яссы-Унгены. Данная магистраль подачи соединяет Молдову и западную страну-соседку. Газопроводом управляло специально созданное несколько лет назад госпредприятие Vestmoldtransgaz, которое весной 2018 года приватизировала румынская компания Transgaz.

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