Долги перед "Газпромом": кто их будет выплачивать - ответ главы "Молдовагаз"

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что Кишинев не будет покрывать газовую задолженность Тирасполя перед Россией.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан рассказал в интервью радиостудии Sputnik Молдова о долгах перед российским концерном "Газпром".

"По левому берегу (Днестра) мы однозначно говорим, что тот, кто сформировал задолженность, тот и должен находить источники покрытия. Эта задолженность относится к "Тираспольтрансгаз", эта задолженность Приднестровья", - сказал Чебан.

Что касается непосредственно правого берега Днестра, то, как отметил глава "Молдовагаз", "есть механизм урегулирования".

"И мы его сейчас прорабатываем. Думаю, что в ближайшем будущем мы выйдем уже с конкретной концепцией к правительству Молдовы. Почему это важно? Потому что и "Газпрому", и правительству Молдовы нужно будет решать эти вопросы на уровне акционеров", - пояснил собеседник.

Он обратил внимание, что причин и факторов, которые влияли на формирование этой задолженности, довольно много. По некоторым из них есть механизм решения, но нет источников, а по другим наоборот – есть источники, но нет механизмов.

"В любом случае документ мы подготовим, потому что у нас много поручений, в том числе на уровне российско-молдавской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - отметил руководитель "Молдовагаз".

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По его словам, возможно, что уже в июне 2020-го будет предоставлен подход правления "Молдовагаз" к решению данных проблем. "Это необходимо для того, чтобы завершить процесс внедрения третьего пакета, внедрения требований Закона о природном газе, и это важно сделать в этом году", - сказал Чебан.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что Кишинев не будет платить по газовому долгу Тирасполя перед Россией. Задолженность левого берега Днестра превышает шесть миллиардов долларов, а правого порядка 0,5 миллиарда.

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