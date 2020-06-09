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Полный провал евро и "грусть" доллара: курс валют на среду

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200609/30523370/polnyy-proval-evro-euro-grust-dollara-kurs-valyut-na-sredu.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 10 июня.

Молдавский лей несколько укрепится по отношению к основным игрокам.

Так, доллар США продолжит падать и подешевеет за сутки на 7 банов. В среду "зеленый" установится на отметке в 17,2919 лея.

Евро отступит сразу на 17 банов, и будет торговаться по 19,5078 лея.

Кишинев выходит из режима ЧП.
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается весны, то в марте "зеленый" подорожал на примерно 40 банов, а евро - примерно на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар опустился на 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус больше, чем на 20 банов, а евро не изменился.

Что касается остальных валют, то 10 июня в небольшом минусе окажется российский рубль, который подешевеет до 0,2512 лея, украинская гривна сдаст позиции до 0,649 лея, как и румынский лей - до 4,0327 в пересчете на нацвалюту.

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