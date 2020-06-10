23:51 10 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.51
  • USD17.29
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.65
Поиск
Цены в магазине.

В мае уровень инфляции составил более четырех процентов

© Sputnik / Евгений Паскарь
Экономика
Получить короткую ссылку
16 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200610/30532433/v-mae-uroven-inflyatsii-sostavil-bolee-chetyrekh-protsentov.html

По сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего подорожали картофель, свежие фрукты, цитрусовые и мука.

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. В мае 2020 года годовая инфляция (рассчитанная по итогам последних 12 месяцев) составила 4,05 процента. Продовольствие подорожало на 7,79 процента, непродовольственные товары - на 0,56 процента, а цены на услуги выросли на 3,41 процента. Об этом сообщает Национальное бюро статистики.

Увеличение средних потребительских цен было обусловлено в основном ростом цен на продукты питания.

Так, в мае по сравнению с апрелем больше стоили следующие продукты: картофель - на 15,5 процента, свежие фрукты - на 6 процентов, цитрусовые - на 5,2 процента, ягоды - на 5,1 процента, пшеничная мука - на 3,4 процента, крупа - на 2,6 процента, рис - на 1,8 процента, макаронные изделия - на 1,3 процента.

Супермаркет. Архивное фото.
© Sputnik / Maksim Blinov
Прогноз пересмотрен: похудеют ли наши кошельки в этом и следующем году

В то же время цены на свежие овощи снизились по сравнению с предыдущим месяцем на 2,6 процента. Наиболее заметное удешевление зарегистрировано на тыкву - на 16,8 процента, капусту - на 11,2 процента, баклажаны - на 7,9 процента, чеснок - 6,5 процента, свеклу и огурцы - на 5 процентов.

В сегменте непродовольственных товаров отмечено снижение цен на 0,3 процента вследствие снижения стоимости на топливо - на 2,9 процента. Вместе с тем большинство товаров остались на ценовом уровне предыдущего месяца.

Несколько подешевели телевизоры, телефоны, холодильники, бытовая химия, автомобили, мужская одежда и обувь. В то же время выросли цены на детскую и женскую обувь, пылесосы, средства санитарии и гигиены, а также сигареты.

Тарифы на услуги, оказанные населению в мае 2020 года, остались на уровне прошлого месяца.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Рынок жилья в Молдове после пандемии: упадут ли цены на покупку квартир
Глава "Молдовагаза" рассказал о динамике цен на "голубое топливо"
Теги:
инфляция, цены


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Собака в окне автомобиля в кинотеатре в в Снагове, Румыния.
Лучший друг везде с тобой
Посол Китая о Главном храме Вооруженных сил России.
Великолепно сделали, и всего за 2 года: посол КНР о Главном храме ВС России
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться