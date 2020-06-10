В мае уровень инфляции составил более четырех процентов

По сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего подорожали картофель, свежие фрукты, цитрусовые и мука.

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. В мае 2020 года годовая инфляция (рассчитанная по итогам последних 12 месяцев) составила 4,05 процента. Продовольствие подорожало на 7,79 процента, непродовольственные товары - на 0,56 процента, а цены на услуги выросли на 3,41 процента. Об этом сообщает Национальное бюро статистики.

Увеличение средних потребительских цен было обусловлено в основном ростом цен на продукты питания.

Так, в мае по сравнению с апрелем больше стоили следующие продукты: картофель - на 15,5 процента, свежие фрукты - на 6 процентов, цитрусовые - на 5,2 процента, ягоды - на 5,1 процента, пшеничная мука - на 3,4 процента, крупа - на 2,6 процента, рис - на 1,8 процента, макаронные изделия - на 1,3 процента.

В то же время цены на свежие овощи снизились по сравнению с предыдущим месяцем на 2,6 процента. Наиболее заметное удешевление зарегистрировано на тыкву - на 16,8 процента, капусту - на 11,2 процента, баклажаны - на 7,9 процента, чеснок - 6,5 процента, свеклу и огурцы - на 5 процентов.

В сегменте непродовольственных товаров отмечено снижение цен на 0,3 процента вследствие снижения стоимости на топливо - на 2,9 процента. Вместе с тем большинство товаров остались на ценовом уровне предыдущего месяца.

Несколько подешевели телевизоры, телефоны, холодильники, бытовая химия, автомобили, мужская одежда и обувь. В то же время выросли цены на детскую и женскую обувь, пылесосы, средства санитарии и гигиены, а также сигареты.

Тарифы на услуги, оказанные населению в мае 2020 года, остались на уровне прошлого месяца.

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