Правительство Молдовы приняло дополнительные меры по поддержке бизнеса

Как отметил глава молдавского правительства, новый пакет вводится сверх того, что было ранее сделано для экономических агентов в условиях кризиса.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Правительство Молдовы расширило пакет мер по поддержке бизнеса в условиях экономического кризиса. Такое решение члены кабинета министров приняли на заседании в среду.

Как заявил вице-премьер, глава Минфина Сергей Пушкуца, во-первых, предлагается расширить категории бенефициаров программы по субсидированию процентных ставок, включив в нее и экономических агентов, которые брали кредиты в небанковских организациях.

"Во-вторых, предлагается увеличить суммы кредита, по которому субсидируется процентные ставки. Третье – пересмотреть условия программы по возмещению НДС для упрощения и повышения доступа к программе", - отметил Пушкуца.

По его словам, четвертое – предоставить возможность подачи заявки в рамках программы по субсидированию процентных ставок на каждый календарный месяц или на указанное предпринимателем время.

"Для улучшения механизмов налогового администрирования этих субсидий предлагается наделить полномочиями Государственную налоговою службу правом контролировать корректность размера выплат, представляемых некоммерческим предприятиям и организациям, которые ввели техническую и/или стационарную безработицу, а также размера выплат, представляемых в рамках программы по субсидированию процентных ставок", - сказал вице-премьер.

Как отметил глава правительства Ион Кику, эти изменения – дополнительная поддержка экономических агентов в условиях кризиса.

"Объем кредитов, по которым государство готово компенсировать процентные ставки, увеличивается практически вдвое. И расширяется эта возможность и на кредиты, взятые в небанковском секторе, а не только в банках", - сказал Кику.

Государство готово субсидировать процентные ставки по кредитам до конца 2020 года.

"Эти суммы частично отражены в бюджете на этот год, частично будут предложены при корректировке бюджета в сторону его повышения. Что касается расширения периода субсидирования и после 2020 года, то предлагаем рассмотреть их в качестве предложения в рамках разработки госбюджета на 2021 год, чтобы видеть наши возможности финансирования", - пояснил Пушкуца.

По мнению премьера, предоставление субсидий по процентным ставкам и на протяжении следующего года может стать фактором повышения доступа к кредитам. "Понятно, что нужно предусмотреть суммы на эти цели на следующий год", - сказал Кику.

В Молдове действует режим чрезвычайного положения в области здравоохранения. Он предварительно продлится до конца июня.

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