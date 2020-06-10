После падения — снова в рост: курс валют на четверг

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 11 мая.

Согласно данным НБМ, молдавский лей несколько сдаст позиции на фоне роста в цене всех основных валют.

Доллар США подорожает менее, чем на один бан и установится на отметке в 17,2937 лея.

Евро также вырастет в цене сразу на пятнадцать банов и будет торговаться по 19,6535 лея.

Украинская гривна поднимется до уровня в 0,6495 лея.

Румынский лей также укрепит позиции по отношению к национальной валюте и подрастет до соотношения один к 4,0659.

Российский рубль изменит свои позиции незначительно и будет стоить 0,2516 лея в перерасчете на молдавское платежное средство.

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