23:51 10 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.51
  • USD17.29
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.65
Поиск
Доллар.

После падения — снова в рост: курс валют на четверг

© AP Photo / LM Otero
Экономика
Получить короткую ссылку
131 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200610/30534040/posle-padeniya--snova-v-rost-kurs-valyut-na-chetverg.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 11 мая.

Согласно данным НБМ, молдавский лей несколько сдаст позиции на фоне роста в цене всех основных валют.

Доллар США подорожает менее, чем на один бан и установится на отметке в 17,2937 лея.

Мужчина в медицинской маске
© Sputnik / Philipp Brem
Экономика и эпидемия — когда кризис наступает с обеих сторон

Евро также вырастет в цене сразу на пятнадцать банов и будет торговаться по 19,6535 лея.

Украинская гривна поднимется до уровня в 0,6495 лея.

Румынский лей также укрепит позиции по отношению к национальной валюте и подрастет до соотношения один к 4,0659.

Российский рубль изменит свои позиции незначительно и будет стоить 0,2516 лея в перерасчете на молдавское платежное средство.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

"КоронаКризис": как вирус повлиял на экономику Молдовы, и что ждет страну
Кризис впереди: что ждет экономику Молдовы после коронавируса
Теги:
курс валют


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Собака в окне автомобиля в кинотеатре в в Снагове, Румыния.
Лучший друг везде с тобой
Посол Китая о Главном храме Вооруженных сил России.
Великолепно сделали, и всего за 2 года: посол КНР о Главном храме ВС России
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться