Глава Минфина: надеемся, до осени доходы бюджета вернутся на уровень 2019-го

Министр финансов Молдовы в эфире радио Sputnik Молдова рассказал о прогнозах по выполнению национального публичного бюджета на этот год.

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Несмотря на резкое падение бюджетных доходов, которое было зарегистрировано в апреле, заметны признаки улучшения ситуации и не исключено, что уже к концу лета положение стабилизируется. Об этом в эфире радио Sputnik Молдова заявил министр финансов РМ Сержиу Пушкуца.

Коснувшись вопроса о эволюции макроэкономических показателей, которые стали причиной внесения поправок в национальный публичный бюджет, министр напомнил, что первоначально по итогам 2020 года в Молдове ожидался трехпроцентный экономический рост.

"Это скромный рост, но все-таки рост. Январь и февраль были очень продуктивными и результативными с точки зрения исполнения бюджета", — подчеркнул Пушкуца.

По словам министра, в январе доходы бюджета были на 15-16 процентов выше, чем в тот же период прошлого года, а в феврале была преодолена планка роста бюджетных доходов в 17 процентов.

По отдельным компонентам национального публичного бюджета был зарегистрирован рост даже более 20 процентов. "Это были очень обнадеживающие и радостные результаты, которые говорили, что мы сможем внести поправки в бюджет в сторону увеличения, на что надеялись и экономические агенты и население", - отметил Пушкуца.

Хроника кризиса: как пандемия повлияла на доходы бюджета

Однако к середине марта, когда в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавирусной инфекции, работа экономических агентов осложнилась. Позитивная инерция в плане поступлений в бюджета еще сохранялась, однако по итогам марта увеличение доходов по сравнению с прошлым годом составило всего 7 процентов, показав резкое снижение темпов роста, и положение продолжало ухудшаться, рассказал министр.

"Апрель стал первым месяцем, когда мы столкнулись с суровой реальностью пандемии и экономического кризиса, который охватил многие страны мира, и в том числе и национальную экономику", — сказал Пушкуца.

По словам министра, в апреле было зарегистрировано беспрецедентное падение доходов бюджета — до 40 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

"Такого резкого падения не было зарегистрировано никогда в Молдове в прошлые годы", - отметил министр.

Падение доходов продолжалось вплоть до середины мая, когда было достигнут самый низкий уровень поступлений в бюджет с момента начала пандемического кризиса. Однако уже во второй половине последнего месяца весны ситуация начала улучшаться, сообщил глава Минфина.

"В мае мы уже почувствовали облегчение, падение начало замедляться", — сказал он.

По итогам месяца падение бюджетных доходов составило уже только до 20 процентов по сравнению с тем же периодом 2019 года. При самых пессимистических сценариях, падение доходов в июне составит не более 10 процентов по сравнению с прошлым годом, и если эта тенденция сохранится, то к концу лета можно прогнозировать восстановление доходов бюджета до предкризисного уровня, заявил министр.

"Пока еще предварительные прогнозы, но надеемся, что если этот тренд продолжится, то в июле, самое позднее, в августе мы выйдем на показатели прошлого года", — сказал Сержиу Пушкуца.

Министр отметил, что по данным Минэкономики, согласно макроэкономическим показателям, пересчитанным с учетом влияния пандемического кризиса, в этом году Молдову вместо роста может ожидать падение экономики на три процента.

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