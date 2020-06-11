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Медики в защитных костюмах. Архивное фото

Приднестровским медикам увеличат доплату за дежурство на дому

© Sputnik / Kirill Kallinikov
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200611/30534793/pridnestrovskim-medikam-uvelichat-doplatu-za-dezhurstvo-na-domu.html

Решение о повышении процента доплаты медицинским работникам было принято на заседании законодательного собрания.

ТИРАСПОЛЬ, 11 июня – Sputnik. С 1 июля доплаты медработникам Приднестровья за дежурство на дому или ургентность будут увеличены. Такая законодательная инициатива была принята приднестровскими депутатами в окончательном чтении.

Дежурство на дому – это не работа из дома, а нахождение сотрудника дома в ожидании вызова на работу. За каждый час такого дежурства врачи теперь будут получать, как за половину часа рабочего времени в лечебном учреждении.

"Раньше сумма доплаты, согласно постановлению правительства, составляла 20%. Теперь ее увеличат до 50%", - сообщили в парламентской пресс-службе.

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© Photo : пресс-служба МВД Приднестровья
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По словам председателя парламентского Комитета по социальной политике Сергея Чебана, во все времена, в том числе в советский период, система здравоохранения нуждалась в дополнительных рабочих руках. И для привлечения работников применялась такая практика, как дежурство на дому или ургентирование.

"Оплата 50% за каждый час дежурства существует во всех странах СНГ. Теперь в нашем законодательстве четко прописывается норма, что это будет тоже 50% от оплаты труда, которую врач получает непосредственно в лечебном учреждении", – отметил он.

График дежурства на дому утверждается руководством медучреждения. Медработник в таком случае обязан быть в ожидании вызова. И в любой момент он должен прибыть на рабочее место, чтобы помощь пациенту была оказана своевременно.

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Теги:
врачи, медики, Приднестровье


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