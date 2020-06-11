Кику объявил о полном возобновлении экономической деятельности в Молдове

Совокупный эффект от прекращения экономической деятельности может привести к финансовому и бюджетному коллапсу, поэтому постепенно все ограничения будут сниматься.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Премьер Ион Кику объявил в четверг о постепенном возобновлении в Молдове экономической деятельности до 30 июня текущего года.

"Без постепенного возобновления экономической деятельности в стране может случиться финансовый и бюджетный коллапс. Мы не можем оставить людей без зарплат и пенсий, иначе совокупный эффект от этого может оказаться гораздо страшнее. Поэтому вся экономическая деятельность будет возобновлена до 30 июня", - написал Кику в соцсетях.

По словам премьера, непонятная природа этого вируса превращает любую стратегию борьбы с распространением коронавируса в "борьбу с ветряными мельницами". Кику подчеркнул, что с конца января правительство строго следовало всем рекомендациям ВОЗ.

"Уверен, что этот подход позволил нам добиться наименьшей доли смертности от COVID-19 в Европе", - отметил премьер.

Глава кабинета министров подчеркнул, что концентрирование сил исключительно на борьбе с коронавирусом наносит серьезный ущерб другим областям. Кику добавил, что с момента попадания на территорию страны COVID-19, от него ежедневно умирали в среднем по 4 человека и более 90% из них страдали от различных серьезных заболеваний. Вместе с тем, за этот период от сердечно-сосудистых заболеваний умерли в 10 раз больше людей.

К настоящему моменту в Молдове действует режим чрезвычайного положения в области здравоохранения. Он предварительно продлится до конца июня. ЧП предусматривает некоторые экономические ограничения. К примеру, рынки в Кишиневе были открыты только с 1 июня, а предприятия гостинично-ресторанного бизнеса откроются предварительно только после 15 июня.

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