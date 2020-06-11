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Засуха.

Какой урожай в Молдове в 2020 году прогнозируют специалисты

© RIA Novosti / Andrei Arkhipov
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200611/30542240/kakoy-urozhay-v-moldove-v-2020-godu-prognoziruyut-spetsialisty.html

О прогнозах рассказал глава ведомства Ион Пержу на совещании с премьер-министром республики Ионом Кику.

КИШИНЕВ, 11 июня – Sputnik. После оценки состояния посевов в Молдове министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды прогнозирует в этом году урожай пшеницы до 600 тысяч тонн. Об этом глава ведомства Ион Пержу сказал на встрече с премьер-министром Ионом Кику.

Как отметил министр, согласно данным, представленным Государственной гидрометеорологической службой, в начале мая на всей территории страны выпало в среднем до 80 мм осадков, что превышает многолетние среднемесячные значения.

"Таким образом, ситуация на посевных площадях улучшилась благодаря как  дождям, так и агротехническим мероприятиям, проводимым производителями (дополнительное внекорневое удобрение, лечение от болезней и вредителей). Значительная часть посевов восстанавливается полностью или частично", - подчеркнул Пержу.

Сбор урожая черешни и вишни
© Sputnik / Виталий Тимкив
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По его словам, сотрудники Минсельхоза провели несколько рабочих встреч с производителями и специалистами в этой области, в том числе во время выездов в поле. Была обсуждена ситуация в сельском хозяйстве, вызванная сильной засухой осенью-весной 2019-2020 годов, текущими бедствиями, а также необходимые меры по ее исправлению.

Как рассказал профессор, доктор наук, директор Института "Селекция" (Бельцы) Борис Боинчан в ходе онлайн пресс-конференции, которая прошла накануе в пресс-центре Sputnik Молдова, в этом сельскохозяйственном году в республике сильно пострадали посевы озимых культур, прежде всего подсолнечник и кукуруза на зерно.

Профессор также обратил внимание, что возникли и другие проблемы, например, переусердствовали с подкормкой пшеницы, дали более высокие дозы минеральных удобрений, особенно азотных.

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Теги:
Ион Пержу, Ион Кику, прогнозы, урожай


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