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Молдавские леи

Лей идет в наступление: курс валют в Молдове на пятницу и выходные

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200611/30546155/ley-idet-v-nastuplenie-kurs-valyut-v-moldove-na-pyatnitsu-i-vykhodnye.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 11 июн - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 12 июня, и выходные дни.

Согласно данным НБМ, молдавский лей уверенно вернет утраченные позиции на фоне падения в цене всех основных валют.

Доллар США подешевеет сразу на восемь банов и установится на отметке в 17,21 лея.

Слитки золота, архивное фото.
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Евро уступит семь банов и будет торговаться по 19,58 лея.

Украинская гривна сохранит свои позиции и останется на уровне 0,64 лея.

А вот румынский лей также немного подаст назад по отношению к молдавской национальной валюте и достигнет соотношения один к 4,05.

Российский рубль изменит свои позиции незначительно и будет стоить 0,249 лея в перерасчете на молдавское платежное средство, потеряв "в весе" всего один бан.

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Теги:
обмен, Молдова, курс, валюта


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