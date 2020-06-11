Лей идет в наступление: курс валют в Молдове на пятницу и выходные

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 11 июн - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 12 июня, и выходные дни.

Согласно данным НБМ, молдавский лей уверенно вернет утраченные позиции на фоне падения в цене всех основных валют.

Доллар США подешевеет сразу на восемь банов и установится на отметке в 17,21 лея.

Евро уступит семь банов и будет торговаться по 19,58 лея.

Украинская гривна сохранит свои позиции и останется на уровне 0,64 лея.

А вот румынский лей также немного подаст назад по отношению к молдавской национальной валюте и достигнет соотношения один к 4,05.

Российский рубль изменит свои позиции незначительно и будет стоить 0,249 лея в перерасчете на молдавское платежное средство, потеряв "в весе" всего один бан.

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