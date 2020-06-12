Как на промышленности Приднестровья отразились пандемия и карантин

ТИРАСПОЛЬ, 12 июня – Sputnik. Введенные в целях противодействия эпидемии внутренние и внешние ограничения негативно сказались на деловой активности Приднестровья. К такому заключению пришли в Минэкономразвития региона.

Итоги марта и апреля

"Закономерно, что наиболее пострадавшими стали отрасли, ориентированные на внешний рынок", - отмечают специалисты ведомства.

По итогам марта, согласно официальной статистической информации, объем промышленного производства в регионе сократился в реальном выражении на 0,6%. Без учета электроэнергетического комплекса темпы падения составили более 3%. В апреле ситуация резко ухудшилась, глубина спада превысила 18% в целом по индустрии и достигла почти 27% по отраслям промышленности без учета электроэнергетики.

Так, в апреле объемы производства в машиностроении снизились на 75,5%, в легкой промышленности – на 49%, в производстве строительных материалов – почти на 45%, в электротехнике – почти на 38%. На этом фоне относительно стабильно сработали предприятия пищевой промышленности. Без учета показателей винодельческой отрасли отставание от прошлогодних показателей сложилось в пределах 8%.

Тенденции мая

В мае проявилась другая тенденция – улучшения ситуации по сравнению с предыдущим месяцем. Усредненный показатель сложился примерно на 6% выше апрельского. При этом отставание от прошлогоднего значения сократилось до 10%.

В связи с этим наметились позитивные сдвиги. В черной металлургии обозначился рост почти на 16% к уровню апреля. Молдавский металлургический завод восстановил выпуск практически до отметки марта 2020 года. В легкой промышленности – благодаря восстановлению объемов выпуска текстильного предприятия "Тиротекс" - показатели отрасли сложились практически в 1,5 раза лучше, чем месяц назад, однако пока на треть отстают от более благополучного марта.

Значительно улучшилась ситуация в машиностроении и металлообработке (рост в 3,4 раза к апрелю), прежде всего за счет наращивания выпуска на фактически стоявшем в апреле Бендерском машиностроительном заводе. При этом разрыв с уровнем марта сократился до 16%.

Также наблюдался общий рост выпуска в 1,5 раза в промышленности строительных материалов за счет активизации деятельности Рыбницкого цементного комбината.

В пищевой промышленности по предприятиям, ориентированным на внутренний рынок, в мае усредненные показатели сложились ниже значения предыдущего месяца почти на 5%.

Прогнозы на июнь

Исходя из оценок на июнь, специалисты предполагают стабилизацию усредненного показателя индустриального выпуска в пределах майских значений. По их прогнозам, отставание от прошлогоднего уровня сохранится в пределах 10%. При этом по итогам первого полугодия на фоне высоких параметров первых месяцев года темпы спада промышленного производства могут составить до 8%.

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