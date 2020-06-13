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Кишинев, архивное фото.

Рынок недвижимости Молдовы: какие изменения он претерпел за период пандемии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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13210
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200613/30556951/rynok-nedvizhimosti-moldovy-kakie-izmeneniya-on-preterpel-za-period-pandemii.html

Строительный сектор не так, как другие отрасли экономики, пострадал от карантинных ограничений и условий чрезвычайного положения, введенного в республике в конце марта, однако определенные негативные эффекты в его развитии наблюдаются, утверждают эксперты.

КИШИНЕВ, 13 июн - Sputnik. Рынок недвижимости в Молдове всегда был достаточно инертным. В том плане, что фундаментальные изменения в его структуре чувствуются в долгосрочной перспективе – за два-три года.

Реальная картина на рынке станет ясна в начале осени, когда можно сделать более точные выводы – насколько пострадал сектор жилищного строительства и реализации готовых квартир от последствий экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. 

Но и сейчас эксперты анализируют ситуацию. В частности, Петр Олейник раскрыл корреспонденту Sputnik Молдова основные подводные течения, которые наблюдались в отрасли в период вынужденного простоя. 

"Пока сложно предугадать - изменят ли коммерческие банки систему кредитования приобретения недвижимости, изменятся ли эти объемы. К примеру, по госпрограмме Prima casă условия кредитования улучшились, в том числе был увеличен допустимый возраст заемщиков", - сказал собеседник.
Кража, архивное фото.
© CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
Домушники уносят все из кишиневских квартир и гаражей - даже старые пылесосы

Ситуация на рынке будет развиваться также в соответствии с тем, как сегмент недвижимости будет выходить из кризиса в соседних с Молдовой странах. В частности, в сопредельных с Молдовой Украине и Румынии в минувшие годы был зафиксирован рост в 5-7 процентов. 

Эксперт не склонен предполагать, что массовое возвращение на родину молдавских граждан из-за рубежа приведет к резкому спросу на недвижимость в республике. Олейник утверждает: большая часть сограждан приехали в страну вынужденно, чтобы отсидеться и переждать период пандемии. Когда ограничения на въезд в страны их традиционной зарубежной работы будет снят, большая часть может принять решение о возвращении туда. 

"Основной сегмент покупателей квартир составляют люди, работающие на территории Молдовы и имеющие стабильный ежемесячный доход. Если банки не отступят от существующей политики кредитования физических лиц и не пересмотрят процентные ставки, не думаю, что сектор недвижимости существенно пострадает от последствий кризиса, вызванного пандемией", - уточнил эксперт.
Эксперт по недвижимости Вячеслав Димча
© Photo : Facebook / Veaceslav Dimcea
Димча: как изменится рынок недвижимости после карантина

В свою очередь, эксперт по рынку недвижимости Николай Остафийчук рассказал корреспонденту Sputnik, что за минувшие два месяца количество сделок по купле-продаже жилья в республике ощутимо сократились. Активность рынка упала, на этом фоне можно прогнозировать и незначительное снижение цен, уверен собеседник. 

Во время карантинных ограничений, по словам собеседника, многие граждане страны решили выждать и не подвергать свое здоровье  рискам, не заниматься осмотром объектов недвижимости, предпочтя это сделать позже, когда вирусная угроза станет менее отчетливой.

"Вряд ли в ближайшее время цены на квартиры в республике вырастут. Более детально оценить обстановку на рынке недвижимости удастся лишь тогда, когда он в полной мере возобновит свою работу так, как это было до пандемии", - уточнил эксперт.

Существенно снизившийся за последние месяцы спрос на квартиры и дома может продолжиться – десятки тысяч граждан Молдовы вернулись с заработков из-за рубежа домой, у них нет постоянного источника доходов. В таких условиях брать кредиты в банках на приобретение жилья отважится не всякий.

В условиях кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, страдают многие отрасли бизнеса, однако сектор продаж недвижимости находится в более стабильном положении - застройщики не спешат снижать цены, несмотря даже на падающий спрос.

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Теги:
изменения, эпидемия, рынок, Молдова, недвижимость


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