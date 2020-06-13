Что будет с ценами на фрукты и овощи эти летом: ответ экономистов

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Летом в Молдове ожидается значительное подешевение фруктов и овощей. Такое мнение высказал корреспонденту Sputnik Молдова экономист Вячеслав Ионицэ.
Как уточнил Ионицэ, летом традиционно падают цены на продукты питания, и в ближайшее время произойдет тоже самое.
На это указывает еще одна предпосылка: молдавский лей значительно укрепился по отношению к другим региональным валютам – украинской гривне и турецкой лире.
"Почему важны именно эти две валюты: это две страны, откуда мы получаем самый большой импорт продуктов питания и других товаров для сельского хозяйства", - пояснил специалист.
Ионицэ уверен, что благодаря крепкому молдавскому лею будет прессинг с валютного рынка.
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"Плюс ко всему, нынешний кризис не позволяет поднять цены. Если в прошлом году был "аномальный" рост цен на продукты питания, более 12%, то в этом году, особенно к концу лета, цены значительно снизятся", - полагает собеседник.
Цены зависят от экспорта
Другой экономист, Галина Шеларь, считает, что цены также будут невысоки, однако, их резкого снижения, как в прошлые года, не произойдет.
"Пока трудно прогнозировать. Конец июня и середина июля – это тот период, когда произойдет снятие ограничительных мер в связи с пандемией. Тут все будет зависеть от того, насколько откроется внешний рынок для молдавской продукции", - заявила Шеларь.
По мнению собеседницы, уже сейчас можно сказать, что цены на некоторые ягоды выше, чем они обычно бывают в этот период.
"К примеру, клубника в Кишиневе цены для середины июня достаточно дорогая, обычно она дешевле. В то же время активно экспортируют ягоду, прежде всего, на российский рынок", - уточнила Шеларь.
Она полагает, что, когда станет ясна ситуация с экспортом (какие будут требования к ввозу молдавской продукции, соответствует ли она им), тогда будет понятно, какие установятся цены.
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