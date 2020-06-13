12:21 13 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.58
  • USD17.22
  • RUB0.25
  • RON4.05
  • UAH0.65
Поиск
График

Как восстанавливается экономика Молдовы после трех месяцев пандемии

© CC BY-SA 2.0 / Ken Teegardin / Numbers And Finance
Экономика
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1346)
46 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200613/30564090/kak-vosstanavlivaetsya-ekonomika-moldova-posle-trekh-mesyatsev-pandemii.html

Какие потери понесли компании в период пандемии, и кто из экономических агентов оказались в выигрыше, рассказала представитель Ассоциации иностранных инвесторов.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Ситуация в реальном секторе экономики сложная, несмотря на то, что некоторые отрасли стали восстанавливаться. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik заявила исполнительный директор Ассоциации иностранных инвесторов Анна Гроза.

По ее словам, для того, чтобы избежать массовых увольнений в частных компаниях Ассоциация иностранных инвесторов предложила несколько рекомендаций, связанных с перенаправлением пособий по безработице в размере 2775 леев.

"У нас есть микро, малые и средний компании, у которых нет средств для выплаты зарплат. Ассоциация предложила властям, чтобы это пособие по безработице в 2775 леев перенаправить экономическим агентам на выплату заработной платы сотрудникам, чтобы избежать массовых увольнений и обращений в Нацагентство трудовой занятости. Конечно, мы берем в расчет и сниженные возможности государственного бюджета", - отметила Гроза.

По ее словам, доходы компаний во время пандемии отличаются, а расходы на меры защиты чрезвычайно возросли.

Правительство Республики Молдова.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Правительство Молдовы приняло дополнительные меры по поддержке бизнеса

"Есть случаи, когда потери предприятия в марте-апреле составили 60-70%, а затраты на защитные меры выросли на 50-70%. Зарегистрированные убытки отличаются от сектора к сектору. К примеру, для автомобильного в марте-апреле составил минус 100%, для частной медицины – 70-80%", - сказала собеседница.

Она добавила, что и в телекоммуникационном секторе спад составил 40%.

"Объяснение этому простое. У людей нет денег платить за эти услуги. В мае падение в этой отрасли составило 20%", - добавила Гроза.

Еще один сектор, который, по мнению эксперта, был затронут, касается страхования. Но, как считает специалист, вместе с открытием границ страховые компании возобновят деятельность, поскольку расширят спектр предоставляемых услуг.

Мужчина в медицинской маске
© Sputnik / Philipp Brem
Экономика и эпидемия — когда кризис наступает с обеих сторон

Однако, как отметила Гроза, есть и те экономические агенты, которые в период пандемии зарегистрировали прибыль, - продавцы, местные производители.

"КоронаКризис": как вирус повлиял на экономику Молдовы, и что ждет страну>>>

Ранее правительство утвердило пакет дополнительных мер по поддержке бизнеса в условиях экономического кризиса. Во-первых, кабмин решил расширить категории бенефициаров программы по субсидированию процентных ставок, включив в нее и экономических агентов, которые брали кредиты в небанковских организациях. Во-вторых, решено увеличить суммы кредита, по которому субсидируется процентные ставки. Третье – пересмотреть условия программы по возмещению НДС для упрощения и повышения доступа к программе.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1346)

По теме

Кризис из-за COVID-19: сколько денег нужно для покрытия потерь экономики
Шеларь: стимулировать банки кредитовать реальную экономику - это важно


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Участники празднований Дня России держат российский флаг в парке Дружбы города Георгиевска Ставропольского края.
День России: праздник, который отмечает вся страна, от мала до велика
Вести с полей: как засуха повлияла на урожай лаванды.
Лавандовые поля: голубые цветы вянут от обезвоживания и палящего солнца
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться