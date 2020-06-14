Курс валют на начало недели: как пережили доллар и евро выходные

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 15 июня. После выходных некоторые из основных игроков выйдут слягка "помятыми". Так, евро в первый день рабочей недели подешевеет на 11 банов и установился на отметке в 19,4748 лея.

Доллар покажется в плюсе на 2 бана и будет торговаться по 17,2316 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается весны, то в марте "зеленый" подорожал на примерно 40 банов, а евро - примерно на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар опустился на 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус больше, чем на 20 банов, а евро практически не изменился в цене.

Что касается остальных валют, то 15 июня в небольшом минусе окажется российский рубль, который подешевеет до 0,2469 лея, румынский лей сдаст позиции до 4,0305 в пересчете на нацвалюту. Украинская гривна окажется в незначительном плюсе и дорастет до 0,6469 лея.

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