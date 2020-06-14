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Международный валютный фонд

Планы на программу с МВФ: что заявил глава Минфина Молдовы

© AFP 2020 / MANDEL NGAN
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200614/30575470/plany-program-imf-chto-zayavil-glava-minfina-moldova.html

Эксперты Международного валютного фонда практически завершили предварительную оценку безопасности Национального банка Молдовы (Safeguard Assesment) - это одно из условий для подписания программы с той или иной страной.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Молдавские власти рассчитывают, что новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом будет подписана к концу сентября 2020 года. Об этом в интервью радиостудии Sputnik рассказал вице-премьер, министр финансов республики Сергей Пушкуца.

"Беседы с коллегами из МВФ, во-первых, достаточно конструктивные, прагматичные, оперативные и искренние с обеих сторон. На данный момент дискуссии, скажем так, на первом этапе уже начались. Есть определенное представление о том, как будет выглядеть будущая программа", - сказал министр.

Sergiu Pușcuța
© Sputnik /
Sergiu Pușcuța

По его словам, эксперты Международного валютного фонда практически завершили предварительную оценку безопасности Национального банка Молдовы (Safeguard Assesment) - это одно из условий для подписания программы с той или иной страной.

"Предварительно в начале июля, как нас оповестили, будет дан старт формального переговорного процесса по будущей программе. Если нам удастся профессионально, конструктивно и без каких-либо политических катаклизмов продолжить эти переговоры с МВФ, то по плану, такова наша цель, цель Республики Молдова, чтобы к концу сентября у нас была подписана трехлетняя программа сотрудничества с Фондом", - отметил Пушкуца.

Ранее глава Нацбанка Молдовы Октавиан Армашу отметил, что будущее соглашение с МВФ будет рассматриваться в новом контексте с учетом пандемии COVID-19, потому что во всем мире существует другая экономическая реальность.

Международный валютный фонд
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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"Тем не менее, программы с МВФ не направлены на краткосрочные изменения, а способствуют созданию устойчивой макроэкономической основы, которая направлена на восстановление экономики и укрепление долгосрочного благосостояния", - отметил глава НБМ.

По его словам, в рамках предыдущей программы, которая завершилась в марте этого года, эксперты МВФ положительно оценили прогресс реформирования банковского сектора и отметили важность продолжения усилий по мониторингу банковской деятельности согласно новому механизму банковского надзора, совершенствования механизма предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, а также борьбы с ними, и дальнейших усилий по смягчению рисков, связанных с небанковским финансовым сектором.

Совет директоров МВФ 7 ноября 2016 года одобрил трехлетнюю программу финансовой помощи молдавским властям.

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