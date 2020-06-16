Пандемия COVID-19 нанесла серьезный ущерб транспортному сектору экономики

За первые четыре месяца года зарегистрировано заметное падение как грузовых, так и пассажирских перевозок в Молдове.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. За первые четыре месяца 2020 года предприятиями железнодорожного, автомобильного, речного и воздушного транспорта было перевезено 20,8 миллиона пассажиров, что на 39,1 процента меньше по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, сообщает Национальное бюро статистики.

За исследуемый период наибольшую долю составили автомобильные пассажирские перевозки (97,5 процента), за которыми следуют железнодорожный транспорт (1,3 процента) и воздушный транспорт (1 процент).

По сравнению с тем же периодом прошлого года зарегистрировано увеличение пассажирского потока на речном транспорте (почти на 40 процентов). В то же время значительно упали объемы перевозок железнодорожным (-47,9 процента), воздушным (-46,8 процента) и автомобильным (-39 процентов) транспортом.

Наиболее пострадал сектор автомобильного пассажирского транспорта: автобусами и микроавтобусами было перевезено на 39,1 процента меньше пассажиров. Большая доля перевозок переходится на муниципий Кишинев (57,7 процента). Объем перевозок в центральных районах страны составил чуть более 18 процентов, в северных районах - около 14 процентов, в южных районах - 8 процентов, а в Гагаузии - чуть более 2 процентов.

Сократились и грузовые перевозки

В то же время за первые четыре месяца года всеми видами транспорта было перевезено 4,6 миллиона тонн грузов, что на 11,2 процента ниже зарегистрированных объемов за тот же период прошлого года.

Меньше других пострадал автотранспортный сектор: было перевезено всего на 2,9 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем по железной дороге было перевезено на 30 процентов меньше грузов.

Самое значительное падение было зафиксировано в апреле — грузов за месяц перевезено на 35 процентов меньше, чем в апреле прошлого года, причем больше всего пострадал железнодорожный сектор, где объемы грузоперевозок сократились более, чем на 57 процентов.

Национальное бюро статистики отмечает, что на падение объема грузоперевозок повлияли ограничения, связанные с пандемией COVID-19.

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