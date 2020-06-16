Приднестровскому бизнесу после отмены чрезвычайного положения окажут помощь

ТИРАСПОЛЬ, 16 июня – Sputnik. В Приднестровье рассматривают способы оказания помощи предпринимателям, которые возвращаются к работе после отмены чрезвычайного положения. Режим ЧП в регионе снят с 16 июня, однако карантин будет сохранен.
"Речь идет о налоговых послаблениях и урегулировании вопросов аренды", - сообщили в правительственной пресс-службе.
Налоги
Также коммерческим банкам было рекомендовано провести реструктуризацию либо рефинансирование кредитов граждан. В результате неначисления процентов за пользование заемными средствами у физических лиц возник доход в виде материальной выгоды, подлежащий налогообложению. Правительство предложило освободить в данной ситуации граждан от уплаты подоходного налога.
К слову, всего коммерческие банки пересмотрели более 26,7 тысяч договоров.
Аренда
Малому и среднему бизнесу исполнительная власть готова предоставить право одностороннего отказа от исполнения договоров аренды без обязанности возместить убытки и штрафные санкции.
Документ о мерах поддержки предпринимателей направят для рассмотрения в законодательное собрание региона.
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