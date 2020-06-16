Приднестровскому бизнесу после отмены чрезвычайного положения окажут помощь

ТИРАСПОЛЬ, 16 июня – Sputnik. В Приднестровье рассматривают способы оказания помощи предпринимателям, которые возвращаются к работе после отмены чрезвычайного положения. Режим ЧП в регионе снят с 16 июня, однако карантин будет сохранен.

"Речь идет о налоговых послаблениях и урегулировании вопросов аренды", - сообщили в правительственной пресс-службе.

Налоги

В соответствии с одним из предложений исполнительной власти, индивидуальные предприниматели получают право произвести уплату налоговых платежей до последнего числа месяца, следующего за месяцем отмены ограничений. То есть уплатить единый социальный налог, обязательный страховой взнос, подоходный налог с физических лиц и другие можно будет до 31 июля 2020 года.

Также коммерческим банкам было рекомендовано провести реструктуризацию либо рефинансирование кредитов граждан. В результате неначисления процентов за пользование заемными средствами у физических лиц возник доход в виде материальной выгоды, подлежащий налогообложению. Правительство предложило освободить в данной ситуации граждан от уплаты подоходного налога.

К слову, всего коммерческие банки пересмотрели более 26,7 тысяч договоров.

Аренда

Кроме того, добросовестным арендаторам государственного или муниципального имущества, деятельность которых была приостановлена либо запрещена во время ЧП, предоставляется право безусловной пролонгации договоров аренды на один год. При этом проводиться открытый аукцион и взиматься оплата начальной стоимости права на заключение договора аренды не будут.

Малому и среднему бизнесу исполнительная власть готова предоставить право одностороннего отказа от исполнения договоров аренды без обязанности возместить убытки и штрафные санкции.

Документ о мерах поддержки предпринимателей направят для рассмотрения в законодательное собрание региона.

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