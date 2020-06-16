В Минэкономики обсудили реформу "Железной дороги Молдовы"

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Реформа госпредприятия "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ), а также модернизация путевой инфраструктуры и подвижного состава стали темой для обсуждения на совещании, в котором участвовали министр экономики и инфраструктуры Сергей Райлян и временный генеральный директор ЖДМ Адриан Ончану.
Глава министерства отметил, что принятие нового Кодекса железнодорожного транспорта создаст условия для улучшения качества услуг по перевозке пассажиров и увеличения объема перевезенных грузов.
По словам Райляна, реорганизация ЖДМ станет важным шагом в работе по созданию конкурентоспособной и транспарентной среды для развития железнодорожного транспорта.
"Мы хотим, чтобы процесс управления инфраструктурой и транспортной деятельностью был прозрачным и независимым", - заявил министр.
Во время встречи шла речь о восстановлении участка железной дороги Бендеры-Басарабяска-Этулия-Джурджулешты, протяженность которого составляет около 233 км. Стоимость проекта составляет 95 миллионов евро и будет реализована при поддержке Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и Европейского союза.
Администрация ЖДМ считает, что реабилитация этого участка способствует увеличению скорости прохождения эшелонов и увеличению объема перевозимых грузов.
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В соответствии с положениями нового Кодекса, "Железная дорога Молдовы" должна быть разделена и преобразована в несколько коммерческих компаний, которые будут заниматься пассажирскими перевозками, грузоперевозками и развитием железнодорожной инфраструктуры.
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