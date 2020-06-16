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Железная дорога.

В Минэкономики обсудили реформу "Железной дороги Молдовы"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200616/30596009/v-minekonomiki-obsudili-khod-reformy-na-predpriyatii-zheleznaya-doroga-moldovy.html

В соответствии с проектом нового Кодекса железнодорожного транспорта, нынешнее унитарное предприятие должно быть разделено на независимые коммерческие структуры.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Реформа госпредприятия "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ), а также модернизация путевой инфраструктуры и подвижного состава стали темой для обсуждения на совещании, в котором участвовали министр экономики и инфраструктуры Сергей Райлян и временный генеральный директор ЖДМ Адриан Ончану.

Глава министерства отметил, что принятие нового Кодекса железнодорожного транспорта создаст условия для улучшения качества услуг по перевозке пассажиров и увеличения объема перевезенных грузов.

Железная дорога. Архивное фото
© Sputnik / Евгений Панасенко
Сфера железнодорожных услуг в Молдове нуждается в серьезных реформах

По словам Райляна, реорганизация ЖДМ станет важным шагом в работе по созданию конкурентоспособной и транспарентной среды для развития железнодорожного транспорта.

"Мы хотим, чтобы процесс управления инфраструктурой и транспортной деятельностью был прозрачным и независимым", - заявил министр.

Во время встречи шла речь о восстановлении участка железной дороги Бендеры-Басарабяска-Этулия-Джурджулешты, протяженность которого составляет около 233 км. Стоимость проекта составляет 95 миллионов евро и будет реализована при поддержке Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и Европейского союза.

Администрация ЖДМ считает, что реабилитация этого участка способствует увеличению скорости прохождения эшелонов и увеличению объема перевозимых грузов.

Сфера железнодорожных услуг в Молдове нуждается в серьезных реформах>>>

Вокзал.
© Sputnik / Aleksey Danichev
Железнодорожный транспорт Молдовы может частично стать негосударственным
Проект Кодекса железнодорожного транспорта РМ был одобрен на заседании правительства 10 июня и должен быть передан на рассмотрение в парламент. После реализации положений проекта будет создан Железнодорожный орган как учреждение по авторизации, надзору и контролю за безопасностью на профильном транспорте. 

В соответствии с положениями нового Кодекса, "Железная дорога Молдовы" должна быть разделена и преобразована в несколько коммерческих компаний, которые будут заниматься пассажирскими перевозками, грузоперевозками и развитием железнодорожной инфраструктуры.

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Теги:
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