23:05 16 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.37
  • USD17.22
  • RUB0.25
  • RON4.01
  • UAH0.64
Поиск
Валюты.

Обменный курс на вторник: все основные валюты подрастут в цене

© AP Photo / LM Otero
Экономика
Получить короткую ссылку
86 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200616/30600880/obmenniy-kurs-na-vtornik-vse-osnovnye-valyuty-podrastut-v-tsene.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 17 июня.

Согласно опубликованным данным, молдавский лей несколько потеряет в весе на фоне роста в цене всех основных валют.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
Кризис из-за COVID-19: сколько денег нужно для покрытия потерь экономики
Доллар США подорожает на два бана и установится на отметке в 17,2487 лея.

Евро вырастет в цене сразу на четырнадцать банов и будет торговаться по 19,5194 лея.

Украинская гривна также укрепится по отношению к молдавскому лею и достигнет уровня 0,6444 лея.

Румынский лей подорожает до соотношения 1 к 4,0368.

Российский рубль будет стоить 0,2478 в перерасчете на молдавское платежное средство.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Экономика и эпидемия — когда кризис наступает с обеих сторон
Теги:
курс валют


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Москворецкий мост на фоне Белокаменного Кремля.
Москва 2259: футуристический взгляд из 1914 года
Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52H над Балтикой.
Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52H над Балтикой
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться