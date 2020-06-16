Обменный курс на вторник: все основные валюты подрастут в цене

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 17 июня.

Согласно опубликованным данным, молдавский лей несколько потеряет в весе на фоне роста в цене всех основных валют.

Доллар США подорожает на два бана и установится на отметке в 17,2487 лея.

Евро вырастет в цене сразу на четырнадцать банов и будет торговаться по 19,5194 лея.

Украинская гривна также укрепится по отношению к молдавскому лею и достигнет уровня 0,6444 лея.

Румынский лей подорожает до соотношения 1 к 4,0368.

Российский рубль будет стоить 0,2478 в перерасчете на молдавское платежное средство.

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