Как намерены поддержать приднестровских аграриев в связи с гибелью урожая

Минсельхозприроды приступило к оказанию помощи аграриям, которые пострадали от продолжительной засухи, перемежавшейся с заморозками.

ТИРАСПОЛЬ, 17 июня – Sputnik. Продолжительный засушливый период (до начала майских и июньских дождей) и апрельские заморозки оказали губительное воздействие на озимые и плодовые культуры, и, как следствие, на финансовое состояние большинства землепользователей. На заседании Координационного совета руководитель Минсельхозприроды Ефимий Коваль проинформировал, на какие виды помощи имеют право претендовать пострадавшие хозяйства.

"Главное условие – гибель или повреждение на участках 50 и более процентов посевов или урожая плодов, винограда, ягод", - поясняют в правительственной пресс-службе.

Аграрные фирмы и крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) могут продлить взятый ранее займ максимум на год. Заявку следует подать до конца 2020 года. Еще один инструмент из банковского блока – возможность обратиться за кредитом на пополнение оборотных средств. Деньги выдаются сроком до двух лет, при этом 3% от общей ставки покрывает государство.

"Ряд сельхозорганизаций уже обратились в банки, чтобы им выдали эти кредиты", – уточнил Коваль.

Профильный министр отметил, что предусмотрены и фискальные льготы для земледельцев. Их освободят от земельного налога (относится как к тем, кто использует традиционную систему налогообложения, так и к тем, кто перешел на фиксированный сельхозналог), паевого сбора, арендной платы.

Также для переработчиков своих овощей и фруктов снижена ставка по налогу на доходы – с 3,9% до 2%.

Кроме того, владельцы КФХ, работающие по патенту, не будут платить налог с потенциально возможного годового дохода. Перерасчет начисленного (уплаченного) платежа производится после обращения в территориальные налоговые инспекции.

По состоянию на 29 мая полностью погибло более 40% посевов. Особенно пострадал рапс – 70% погибло, а также озимая пшеница – 45% погибло и 32% повреждено. Из 567 га посевов ржи потеряно 419 га (74%). Полностью погиб урожай плодовых культур на площади 512 га, повреждения разной степени наблюдаются на 1100 га насаждений.

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