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Ремонт дороги

В 2020 году в Молдове будет отремонтировано более 900 километров дорог

© Sputnik / Osmatesco
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200617/30604971/v-2020-godu-v-moldove-budet-otremontirovano-bolee-900-kilometrov-dorog.html

В июне начинается сезон аукционов, на которых будут определены исполнители дорожных работ для проведения масштабной реабилитации транспортной сети Молдовы.

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. В Министерстве экономики и инфраструктуры состоялась презентация программы "Дороги-2020", в рамках которой запланировано восстановление 906 километров дорог.

На реализацию программы ремонта национальных и местных дорог в государственном бюджете на этот год выделен 1 миллиард 375 миллионов леев. Протяженность сети дорог общего пользования в Республике Молдова составляет 10 тысяч 635 километров, в том числе  5 тысяч 857 километров национальных дорог и 3 тысячи 708 километров дорог местного и районного значения.

План был разработан в соответствии с Законом "О государственном бюджете на 2020 год" и состоит из двух программ. Первая, по реабилитации национальных дорог общего пользования, на реализацию которой будет выделено 250 миллионов леев, предусматривает капитальный ремонт 86,3 километров дорог. На программу ремонта и периодического обслуживания национальных местных, общественных дорог и улиц было выделено 1 миллиард 125 миллионов леев.

По словам госсекретаря министерства Анатола Усатого, программа рассчитана на период с июля по декабрь 2020 года. Дорожные участки для ремонта были выбраны в соответствии с предложениями местных органов власти.

"В настоящее время мы находимся на этапе закупок, - сообщил Усатый. - Контракты для всех районов, а также муниципиев Кишинев и Бельцы были сгруппированы в 17 лотов, охватывающих 1200 населенных пунктов. Из более чем 900 километров, включенных в план, 300 километров дорог — с асфальтовым покрытием, а более 600 километров - "белый вариант".

При выборе участков дороги приоритет отдавался секторам, обеспечивающим связь с социокультурными учреждениями и экономическими агентами, которые предоставляют услуги населению. Принимались во внимание также степень доступа от сети автомобильных дорог общего пользования к населенным пунктам, число пользователей дороги", - сказал Усатый.

Первый аукцион должен состояться 22 июня с четырьмя лотами для восьми районов. Последний аукцион назначен на 30 июня 2020 года.

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Теги:
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