Правительство объявит список госактивов, которые выставят на продажу

В ближайшее время кабмин примет постановление, куда будет включен список госимущества, которое планируется выставить на приватизацию до конца года.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. В нынешнем году государство рассчитывает получить за счет приватизации порядка 700 миллионов леев. Данная сумма включена в госбюджет. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik сообщил вице-премьер, глава Минфина Сергей Пушкуца.

"Могу сказать, что в ближайшее время правительство примет постановление с указанием списка активов, которые планируется выставить на приватизацию до конца года", - отметил министр.

По мнению главы Мифина, цифра в 700 миллионов реалистична, но будет зависеть от экономической ситуации в стране и регионе, а также от того, что определенные инвестиции будут более или менее привлекательными.

"Если говорить о больших активах, которые планируется выставить на продажу, то эта сумма реализуема. Зависит и от наших усилий, прозрачности, справедливости, с которой эти объекты будут выставлены на приватизацию. И, конечно, это также зависит от экономической ситуации в стране и на международном уровне", - отметил Пушкуца.

© Sputnik / Вице-премьер, министр финансов Сергей Пушкуца

Ранее премьер Ион Кику заявил, что список госимущества, которое предстоит выставить на продажу, планируется пополнить несколькими участками в Кишиневе, находящимися на данный момент в публичной собственности. При этом глава правительства отметила, что Агентство публичной собственности оценивает землю в столице и составит окончательный список для приватизации.

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