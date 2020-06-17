15:08 17 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.25
  • RUB0.25
  • RON4.04
  • UAH0.64
Поиск
Правительство Республики Молдова

Правительство объявит список госактивов, которые выставят на продажу

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
Получить короткую ссылку
8 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200617/30607275/pravitelstvo-obyavit-spisok-gosaktivov-kotorye-vystavyat-na-prodazhu.html

В ближайшее время кабмин примет постановление, куда будет включен список госимущества, которое планируется выставить на приватизацию до конца года.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. В нынешнем году государство рассчитывает получить за счет приватизации порядка 700 миллионов леев. Данная сумма включена в госбюджет. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik сообщил вице-премьер, глава Минфина Сергей Пушкуца.

Лето в Молдове.
© Sputnik / Yana Zaharova
Бизнес на главном богатстве Молдовы: будут ли его продавать иностранцам

"Могу сказать, что в ближайшее время правительство примет постановление с указанием списка активов, которые планируется выставить на приватизацию до конца года", - отметил министр.

По мнению главы Мифина, цифра в 700 миллионов реалистична, но будет зависеть от экономической ситуации в стране и регионе, а также от того, что определенные инвестиции будут более или менее привлекательными.

"Если говорить о больших активах, которые планируется выставить на продажу, то эта сумма реализуема. Зависит и от наших усилий, прозрачности, справедливости, с которой эти объекты будут выставлены на приватизацию. И, конечно, это также зависит от экономической ситуации в стране и на международном уровне", - отметил Пушкуца.
Sergiu Pușcuța
© Sputnik /
Вице-премьер, министр финансов Сергей Пушкуца

Ранее премьер Ион Кику заявил, что список госимущества, которое предстоит выставить на продажу, планируется пополнить несколькими участками в Кишиневе, находящимися на данный момент в публичной собственности. При этом глава правительства отметила, что Агентство публичной собственности оценивает землю в столице и составит окончательный список для приватизации.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Кишиневский цирк вошел в состав госпредприятия "Moldova-Concert"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Москворецкий мост на фоне Белокаменного Кремля.
Москва 2259: футуристический взгляд из 1914 года
Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52H над Балтикой.
Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52H над Балтикой
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться