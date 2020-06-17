Премьер Молдовы рассказал о перспективах получения кредитов от России и ЕС

Собственные доходы - один источник финансирования, второй это внешние и внутренние кредиты, сказал глава кабмина.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику в эксклюзивном комментарии Sputnik рассказал о том, за счет чего государство покрывает текущие бюджетные расходы, а также о перспективах получить дополнительное финансирование.

"В нормальных условиях порядка 94% расходов государства покрываются за счет собственных источников - доходов, которые мы собираем из налогов, сборов, приватизации. Остальные деньги поступают из кредитов или грантов. В этом году, понятно, что ситуация отличается, потому что из-за кризиса доходов меньше. Но собственные доходы - это один источник финансирования. Второй - внешние и внутренние кредиты. Ну и запланированная приватизация", - сказал Кику.

По его словам, до настоящего момента на государственные счета пришли исключительно деньги от МВФ - в марте порядка 20 миллионов долларов в качестве заключительного транша по предыдущей программе, а в апреле - 234 миллиона долларов в рамках срочного заимствования.

Глава правительства напомнил, что российский кредит был включен в бюджет, при корректировке последнего 23 апреля, как источник покрытия дефицита бюджета. Через несколько дней Конституционный суд по итогам обращения нескольких депутатов назвал это соглашение неконституционным.

"Поэтому теперь нужно думать, как покрыть расходы. Есть проблема с российским кредитом, потому как то, что он включен в бюджет, не означает, что деньги есть. Скептически отношусь к возможности получения этого кредита со стороны Российской Федерации в дальнейшем. Мы, конечно, от него не отказываемся. Мы об этом неоднократно заявляли. Но нужно и согласие российской стороны на повторные переговоры", - сказал Кику.

По его словам, молдавские власти рассчитывают и на поступления от Европейского союза. Речь идет о 30 миллионах евро в рамках второго транша макрофинансовой помощи, соглашение о выделении которой было заключено еще 2017 году. "Условия мы все выполнили. Надеемся, что ЕС выделит эти 30 миллионов. Плюс объявленные 100 миллионов евро двумя траншами. Дискуссии продолжаются. Обсуждаем условия, на которых страна берет этот кредит. Потому что мы не пойдем на любые условия. Наша позиция известна. Это тоже будет источник финансирования", - отметил Кику.

Он обратил внимание и на кредитование государства на внутреннем рынке. По его словам, если оно окажется невыгодным, то власти не будут работать в подобных параметрах.

Скандал с российским кредитом

Правительство Иона Кику достигло договоренности с РФ о получении кредита в 200 миллионов евро под 2% годовых на 10 лет. Однако Конституционный суд республики 7 мая признал неконституционным данное соглашение о займе. Это произошло с подачи депутатов от фракций PAS, DA и группы Pro Moldova.

Решение Конституционного суда Молдовы признать неконституционным российско-молдавское соглашение о предоставлении Кишиневу кредита является политизированным, заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Это решение вызывает недоумение и сожаление. Недоумение – потому, что, во-первых, с просьбой о кредите обратилась молдавская сторона, Россия никому ничего не навязывала. И, во-вторых, переговоры по соглашению велись открыто и транспарентно, начиная с ноября 2019 года. Их ход освещали молдавские СМИ. Почему-то на том этапе никто не ставил вопрос о конституционности переговоров", - отметил Руденко, слова которого приводятся в сообщении МИД РФ.

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