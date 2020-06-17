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Новый поворот евро и "притихший" доллар: курс валют на четверг

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200617/30609970/novyy-povorot-evro-i-pritikhshiy-dollar-kurs-valyut-na-chetverg.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 18 июня.

Большинство основных игроков сдадут позиции по отношению к молдавскому "льву".

Евро просядет за сутки сразу на 12 банов и разместится на отметке в 19,3968 лея.

Доллар окажется в небольшом плюсе на 1 бан и будет торговаться по 17,2577 лея.

График
© CC BY-SA 2.0 / Ken Teegardin / Numbers And Finance
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За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается весны, то в марте "зеленый" подорожал на примерно 40 банов, а евро - примерно на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар опустился на 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус больше, чем на 20 банов, а евро практически не изменился в цене.

Что касается остальных валют, то 18 июня в небольшом минусе окажется российский рубль, который подешевеет до 0,2476 лея, румынский лей сдаст позиции до 4,0117 в пересчете на нацвалюту, а украинская гривна - до 0,6442 лея. 

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